El Ingeniero fue consultado por otra extraordinaria actuación de Álvaro Vallés, quien ha sido baluarte del gran comienzo de campaña en el cuadro bético. Pero no quiso meterse en el terreno del entrenador campeón del mundo.

Manuel Pellegrini suena con fuerza para dirigir a la selección chilena y luego de la victoria del Betis ante el Getafe, recibió una consulta que lo hizo ponerse en los pies de Luis de la Fuente. Sí, el mismísimo DT que condujo a España a ganar el Mundial 2026.

Esto por las tremendas actuaciones que ha encadenado el portero bético Álvaro Vallés, quien una vez más fue figura en este 1-0 que firmaron los verdiblancos. “Me alegro mucho por él. Está haciendo una muy buena temporada al comienzo“, introdujo el Ingeniero Pellegrini en su respuesta.

Y entregó algo de contexto en la lucha por la portería, que por ahora parece tener a Vallés cada vez más indiscutido. “Además tenemos a Diego Conde lesionado. Tenemos a Manu que es un muy buen portero, pero viene de atrás y le falta experiencia”, aseguró el experimentado DT chileno que recién cumplió 73 años.

Manuel Pellegrini junto a Álvaro Vallés, quien volvió a ser figura en el Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

“Álvaro ha sabido responder muy bien, ojalá mantenga esa regularidad más adelante”, manifestó el DT sobre el golero de 29 años, quien llegó al Betis en julio de 2025 en condición de agente libre, aunque había tenido su formación en Heliópolis. Y también jugó en la U.D. Las Palmas. Hasta ahí, todavía nada con Luis de la Fuente.

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Manuel Pellegrini se saca el sombrero con el trabajo de Luis de la Fuente

Como la pregunta a Manuel Pellegrini fue referida a una eventual nominación de Álvaro Vallés a España, la respuesta del Ingeniero aludió directamente a Luis de la Fuente. “Es muy difícil ser seleccionador nacional cuando hay tantos jugadores buenos en cada uno de los puestos”, dijo el chileno.

Manuel Pellegrini en el partido vs Getafe que Betis ganó por la mínima con gol de Ez Abde. (Fran Santiago/Getty Images).

“Todos sabemos de la capacidad que tiene Luis de la Fuente para elegir a los mejores. Ojalá le toque a Álvaro”, manifestó Pellegrini en tono de deseo para enaltecer el nivel de uno de sus pupilos más destacados en este inicio de campaña. De hecho, ya son cuatro las vallas invictas en seis partidos.

Aunque también aclaró que su trabajo no es asesorar al estratego campeón del mundo. “No es mi rol decirle a quién tiene que llamar. Tenemos un gran seleccionador acá en España“, sentenció Pellegrini, quien evidentemente sabe de qué va ese cargo. Al menos en cuanto a la confección de las nóminas.

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