El Real Betis del entrenador chileno recibe al Getafe por la sexta fecha de LaLiga 2026-27.

Manuel Pellegrini vive un gran momento en España. Real Betis vuelve a la cancha este jueves 17 de septiembre para enfrentar al Getafe, en un partido donde intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones.

El conjunto dirigido por el Ingeniero llega con la confianza por las nubes después de superar al Real Madrid, Lille por Champions League y Villarreal, resultados que lo tienen como uno de los protagonistas del inicio de temporada.

Pellegrini hizo historia al alcanzar los 150 triunfos con el Betis, que marcha tercero en LaLiga con 12 puntos y busca alcanzar al Real Madrid. Los verdiblancos enfrentarán a un Getafe que suma cinco unidades y acumula tres partidos sin ganar.

El chileno sigue triunfando en el equipo español.

¿A qué hora juega Real Betis vs. Getafe y dónde ver EN VIVO?

El Real Betis y Getafe juegan este jueves 17 de septiembre, a partir de las 14:00 horas de Chile, en el Estadio de La Cartuja, por la sexta jornada de LaLiga 2026-27.

El partido tendrá transmisión confirmada y se podrá ver EN VIVO por DSports (610 y 1610). Y de manera online a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

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Probables formaciones

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Junior; Facundo Bernal, Fornals; Antony, Deossa, Abde; y Parrott.

Getafe: David Soria; Boselli, Djené, Guedj, Romero, Mojica; Terrats, Mangala, Mario Martín; Satriano y Enes Ünal.

En resumen…