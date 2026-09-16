El Ingeniero alzó la voz tras polémica internacional, donde uno de sus dirigidos se llena de críticas tras el último partido.

Manuel Pellegrini golpeó la mesa en Betis y en toda España. El entrenador chileno se cansó de la polémica por las camisetas exhibidas en su equipo, donde uno de sus jugadores se llenó de críticas.

Se trata de Abde Ezzalzouli, delantero andaluz, quien desató la furia en su natal Marruevos tras lucir remera en apoyo a la ciudad española de Ceuta. Dicha localidad enfrenta una crisis migratoria tras ingreso de miles de personas, principalmente marroquíes.

“Voy a dar mi opinión. El fútbol es un elemento de unión; si yo soy hincha de un equipo, no me interesa si la persona de al lado es comunista o es de derecha, a nadie le importa, son todos del mismo equipo”, dijo Manuel Pellegrini, defendiendo a su jugador.

Pellegrini firme contra la política en el fútbol

Manuel Pellegrini se manifestó molesto contra las críticas en Marruecos hacia Abde Ezzalzouli, su delantero. Las poleras en apoyo a Ceuta dejaron la grande y el jugador del Betis se llenó de críticas en su país.

El fútbol no debe ser nunca motivo de desunión, sino de unión; tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. La política divide, el fútbol une”, lanzó el entrenador chileno.

Pero no se quedó ahí. El Ingeniero siguió repasando a las autoridades que se dedican a legislar, diciendo que “las cosas políticas que las analicen los políticos. Los deportistas que sigan uniendo a todos los países”.

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Real Betis volverá a la acción en La Liga de España este jueves 17 de septiembre. Ahí enfrentarán como local al Getafe, a las 14.00 horas de Chile, luciendo su tercer lugar, solo tras Barcelona y Real Madrid.