Este talentoso jugador de 35 años le hizo un queque gigante al Ingeniero por su capacidad como director técnico y una cualidad que puede servirle mucho a la Roja.

Sergio Canales reconoce haberse hecho fanático del Betis, club donde tuvo tres DT, además del chileno Manuel Pellegrini. Lo hizo en una extensa entrevista que le concedió al exjugador Mario Suárez. “Se dice siempre que de un equipo naces, pero yo doy fe de que te haces”, afirmó el talentoso mediocampista ofensivo.

“Soy bético a tope en sólo cinco años. El sentimiento que hay en ese club en la ciudad y cómo te hacen sentir es una barbaridad. Hasta mi mujer, que no le gusta el fútbol, dice que es del Betis”, contó Canales para reafirmar su corazón verdiblanco.

El exjugador del Real Madrid hoy milita en el Racing de Santander, club donde se formó profesionalmente. Y Suárez le consultó puntualmente por lo mejor y lo peor que tiene el Ingeniero Pellegrini. “Ostras, creo que lleva increíble el vestuario”, aseguró Canales.

Sergio Canales dialoga con Pellegrini en su época bética. (DAX Images/NurPhoto via Getty Images).

“Es un técnico muy, muy inteligente para leer los momentos de cada jugador y del equipo. Nunca entra en una crisis el equipo de perder equis partidos porque lee rápidamente qué tal van sus jugadores”, profundizó el futbolista de 35 años, quien jugó 124 partidos bajo la tutela del chileno en Heliópolis.

Agregó que “me gusta mucho su lectura de juego en el descanso. Lee muy bien cambios o cómo sales en el descanso, cómo va el equipo y qué necesita para mejorar. Eso me gustaba mucho”. En su momento, Sergio Canales valoró la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo.

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Sergio Canales no encuentra nada negativo de Pellegrini como DT del Betis

Así como hubo una parte de la consulta que le permitía elogiar las condiciones de Manuel Pellegrini como DT del Betis, otra lo hacía criticar algún aspecto del Ingeniero. Pero Sergio Canales no encontró algo negativo que destacar en esta charla con Suárez.

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“No puedo decir nada de un entrenador que le va tan bien en un club, le ha ido tan bien en todos lados y además es buena persona. Pues no sé qué es lo peor”, sentenció Canales, quien acaba de sufrir una derrota abultadísima ante el Barcelona con el Racing de Santander.

Sergio Canales y Manuel Pellegrini estuvieron juntos casi 3 años en el Betis. (Angel Martinez/Getty Images).

De todas maneras, al menos en el Betis, Pellegrini tiene su lugar entre los más grandes de la historia. Sin ir más lejos, es el DT que más victorias consiguió en el cuadro verdiblanco, donde llegó en 2020. Y donde tuvo a Canales hasta el fin de la campaña 2022-2023.

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