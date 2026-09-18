Manuel Pellegrini ni ahí con la Roja y goza con el sublime arranque del Betis: “Muy motivador”

El entrenador chileno está feliz por el tremendo inicio de temporada que está viviendo junto al cuadro español.

Un inicio de temporada 2026-2027 de maravilla está realizando el Real Betis, porque el equipo de Manuel Pellegrini está en racha ganadora en La Liga de España.

El equipo del Ingeniero logró una trabajada victoria este jueves ante Getafe en Sevilla, porque se impuso por 1-0, gracias al gol del marroquí Abde a los 45 minutos.

La victoria provoca que Betis esté en la zona alta de la tabla de posiciones con 15 puntos, apenas tres menos que el sólido líder FC Barcelona, lo que tiene muy contento a Pellegrini.

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Manuel Pellegrini y el gran momento de Real Betis

Manuel Pellegrini no está ni ahí con la selección chilena, y está enfocado en el presente con Real Betis, situación que dejó en claro en las declaraciones que entregó a DAZN.

“La verdad es que estoy muy contento de tener 15 puntos de 18. No es fácil, máxime tras habernos enfrentado a un puntero de Francia en la Champions y ganado. Creo que es un comienzo muy motivador, pero un comienzo también de mucha exigencia. Hay que continuar intentando llegar siempre lo más arriba posible”, dijo el chileno.

Manuel Pellegrini analiza el momento del Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Por suerte logramos convertir el gol y tuvimos también tres o cuatro ocasiones de gol bastante claras para ampliar el marcador. Estuvimos muy bien en defensa, ellos prácticamente no llegaron a la portería nuestra. Así que me voy contento, porque si no se puede hacer más de un gol, tenemos que saber mantener la portería en blanco. Pero siempre teniendo posesión del balón en campo contrario y siempre intentando buscar el segundo gol”, agregó.

Por último, habló de Dani Ceballos, quien tras su partida de Real Madrid tomó la decisión de volver a ponerse la camiseta del Betis, el club de sus amores.

“Ha vuelto con mucha ilusión, teniendo quizás distintas alternativas. Esperó al Betis hasta el final, porque quería volver aquí, a su casa. Así que está siendo un aporte muy importante”, cerró.

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