La fecha de inicio de las eliminatorias ilusiona a la selección chilena con Manuel Pellegrini

Es probable que las eliminatorias comiencen una vez concluida la temporada europea, lo que le permite a la Roja tener más tiempo para convencer a Pellegrini.

La selección chilena se prepara para cerrar el año jugando amistosos internacionales que le permitan robustecerse de cara a lo que será el gran desafío el próximo año: el inicio de las eliminatorias.

Si bien aún no hay fecha oficial para el inicio de este proceso, que se definirá en el próximo congreso que realizará la Conmebol, ya hay una fecha tentativa que favorece a la Roja.

En la Federación de Fútbol de Chile manejan la información que comenzarán recién en septiembre del próximo año y no en marzo, como se estimaba en un principio.

Manuel Pellegrini es candidato para la selección chilena

Crece la opción de que Pellegrini llegue a la Roja

Lo positivo de esto es que, por ejemplo, se puede esperar a que Manuel Pellegrini termine la temporada en el Betis, pues a fines de mayo finaliza la Liga de España.

De esta manera tendría tiempo suficiente para preparar el debut de cara al Mundial 2030, en el que Chile tiene la necesidad de regresar tras 16 años a este evento.

Todo eso sí quedará en mano del próximo directorio de la ANFP, que tendrá elecciones en noviembre. Si bien aún no hay candidatos, Lorenzo Antillo y Jorge Uauy se perfilan como contendores.

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El ganador deberá analizar lo que le presentará la gerencia de selecciones que encabeza Felipe Correa y luego de eso tomar una determinación con el futuro de la Roja.

Existirán tres opciones para tener nuevo DT. Traer de inmediato a uno para que encabece el proceso desde el 2027, mantener a Nicolás Córdova en un interinato hasta que llegue el entrenador definitivo en algunos meses más o de frentón confirmar al ex estratega de Wanderers en el puesto de cara a la Copa del Mundo.