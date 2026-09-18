A los tenistas Rafael Jódar y Jaume Munar lo pilló el movimiento sísmico en plena práctica en el Court Central del Estadio Nacional. Cundió la preocupación.

En pleno inicio de las Fiestas Patrias, un fuerte sismo sacudió la zona central del país, con una magnitud de 5.2 grados con el epicentro en la comuna de Las Condes. Un incidente que generó preocupación en la delegación de España previa al duelo por Copa Davis.

A las 13:52 horas de este viernes, en pleno movimiento telúrico, estaban practicando en el Court Central del Estadio Nacional los tenistas Rafael Jódar (14°) y Jaume Munar (68°), quienes no se dieron cuenta del asunto, mas sí parte del staff.

Según reportó el diario hispano Marca, “Arantxa Parra, delegada del equipo español, y los cámaras de Movistar Plus, canal que tiene los derechos de la Copa Davis (en España), notaron el temblor (por el movimiento) de la publicidad LED“.

La publicación agrega que del hecho “se dieron cuenta los responsables de la Federación Internacional de Tenis, que acudieron rápidamente a la cancha principal para informar que se habían movido las paredes del recinto. Hasta el momento no se han reportado daños a personas ni a infraestructuras”.

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Chile y España jugarán Copa Davis en pleno ’18’

El desafío por la segunda ronda de las qualifiers del Grupo Mundial comenzará este sábado 19 de septiembre desde las 13:00 horas, momento en el que Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) se enfrente a Daniel Mérida (41°). A continuación, Cristian Garin (134°) se medirá ante Jódar.

Para el domingo 20, a la misma hora arrancará la jornada con el encuentro de dobles donde Tabilo y Tomás Barrios chocarán ante Pedro Martínez y Munar. De ser necesario, se jugarán los duelos de los números 1 y 2 de cada país para definir quien avanza en Copa Davis.

En síntesis