El número uno de Chile destacó la rápida adaptación a la arcilla tras su presencia en el US Open y no descartó jugar el dobles junto a Tomás Barrios.

Luego de concretar la mejor participación de su carrera en el US Open, donde llegó a tercera ronda, Alejandro Tabilo se sumó a los trabajos de Chile con miras a la serie ante España por las qualifiers del Grupo Mundial de Copa Davis que se jugará en Santiago.

El zurdo de origen canadiense debió adaptarse con rapidez a la arcilla del Estadio Nacional tras su paso por Norteamérica y manifestó al respecto que “ha sido más o menos normal. Me he acomodado bien rápido. Ya hemos estado jugando juntos, moviendo mucho más y ya revisando mejor”.

Ante el desafío de enfrentar a España, Tabilo es enfático en advertir que “hay que ganar los puntos como sea. Hay que estar pensando cómo enfrentamos este primer día. También el dobles es muy importante. Entonces, tratar de darle ahí una victoria a Chile”.

ver también Chile vs. España por Copa Davis: entradas agotadas, aforo récord y todos los detalles de la serie

Tabilo palpita serie ante España por Copa Davis

Al consultarle por cómo se siente para este desafío, Unagi sostuvo que está “muy motivado. Mentalmente estamos ahí con todo el equipo, muy ilusionados con lo que puede ser este fin de semana. Así que estamos entrenando muy, muy duro, y físicamente me siento muy bien en la cancha y muy cómodo”.

A la espera de la decisión del capitán Nicolás Massú, Tabilo se mostró abierto a la posibilidad de jugar en el dobles junto con Tomás Barrios al inicio de la jornada dominical, aunque fue claro en señalar que será el Vampiro quien tome la determinación.

“Nos llevamos muy bien siempre en el circuito. Tenemos muy buena onda. Es alguien con el que hemos entrenado muchos años. Compartimos muchas giras. Entonces, lindo poder jugar de vuelta con él. Saber que tengo a alguien que conozco también y que él también me conoce muy bien”, finalizó.

En síntesis