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Copa Davis

Rafael Jódar sufre en Chile y se desvanece antes de la serie por la Copa Davis: “No siento la pelota”

El número 1 de España ha presentado problemas en los entrenamientos junto a su equipo en el estadio Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

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Rafael Jódar presentó problemas en el Nacional.
© PhotosportRafael Jódar presentó problemas en el Nacional.

La gran figura con la que cuenta la serie de Copa Davis entre Chile y España, a disputarse entre el sábado y domingo en el estadio Nacional, es el número 14 del mundo Rafael Jódar, quien no está cómodo en el país.

El singlista número 1 de los españoles ha entrenado durante toda la semana en el Court Central Anita Lizana, sin embargo, no ha podido encontrar un buen nivel y este miércoles tuvo muchas dificultades en su práctica.

Los testigos que estuvieron en el reducto de Ñuñoa señalaron que Jódar incluso “se desvaneció”, según consigna El Mercurio, donde afirman que no pudo volver a entrenar en el horario vespertino.

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Rafael Jódar sufre antes de la serie con Chile

Los problemas de Rafael Jódar en la cancha de arcilla de Ñuñoa eran evidentes, de hecho, le comentó su malestar a su padre y entrenador, a quien le confidenció problemas mientras le pegaba a la bola.

“No siento la pelota, no estoy cómodo”, dijo el madrileño que se espera sea el líder de España ante Chile a partir de este sábado en el estadio Nacional.

Rafael Jódar presentó problemas en el entrenamiento de este miércoles. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Rafael Jódar presentó problemas en el entrenamiento de este miércoles. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Ha tenido algún malestar en el estómago, un pinchazo, algo que comió debió sentarle mal”, confirmó el equipo español sobre el 14 del mundo, quien espera debutar en la Copa Davis frente a los de Nicolás Massú.

La serie de Copa Davis entre Chile y España arranca este sábado desde las 13:00 horas, y Rafael Jódar apunta a jugar, si es que el capitan europeo, David Ferrer, así lo decide.

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