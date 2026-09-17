Tras impecable debut, las dirigidas por Luis Mena enfrentar a la otra selección puntera del grupo. Partido va por TV abierta.

La selección de Chile Sub 20 femenina debutó a lo grande en los Juegos Suramericanos 2026 y va por más. Tras vencer a Uruguay en la primera fecha, ahora van por otro duro rival.

En duelo válido por la segunda fecha del grupo A, Venezuela será el siguiente escollo del equipo dirigido por Luis Mena. Los ánimos están en alto tras el 3-1 ante las charrúas, con goles de Catalina Muñoz y doblete de Anaís Álvarez.

La Vinotinto es un rival de temer, ya que vienen de derrotar 2-0 a Paraguay y lideran el grupo de Chile, por diferencia de goles. Para quienes quieran ver el duelo, irá por TV abierta temprano este viernes dieciochero.

¿Dónde ver Chile vs Venezuela femenino en los Suramericanos?

El partido de Chile vs Venezuela Sub 20 femenino, por los Juegos Odesur, será transmitido en TV abierta por el canal TVN. El duelo está programado para este viernes 18 de septiembre,a las 10:00 horas.

El compromiso de la Roja femenina también se podrá ver por streaming en las plataformas digitales del canal TVN, según informaron en la señal. De ganar Chile, dará un paso rumbo a la ansiada medalla de oro en los Suramericanos.

Desde Argentina, donde se realiza el torneo, Luis Mena valoró el debut de sus dirigidas diciendo que “iniciamos con el pie derecho. Queremos colgarnos una medalla”.

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“Es el inicio de un proceso que esperamos nos dé muchos réditos. Estamos involucrados con las Selecciones Menores; queremos seguir potenciando nuestra formación y que se sientan importantes para criar esos cimientos sólidos”, dijo el DT.