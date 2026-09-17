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Fútbol chileno

Nuevo extranjero a la lista: filtran los tres cortados que dejarán Colo Colo a fin de año

El Cacique planifica la próxima temporada y ya se habla de nombres que no serán renovados en sus préstamos, mientras que uno que llegó como figura también dirá adiós.

Por Nelson Martinez

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Albos deben liberar cupos de extranjero.
© Photosport.Albos deben liberar cupos de extranjero.

Colo Colo tuvo su descanso en época dieciochera y tras eso ponerse en modo Copa Chile. Pero junto a las metas deportivas, en el Cacique también miran el plantel con miras al 2027.

Es ahí donde ya se habla de quienes no renovarán su ciclo en Macul y deben buscar equipo. Si en un inicio se habló del defensa Javier Méndez y el lateral Matías Fernández, ahora se sumó otro a la lista.

Entre los jugadores que no seguirán en el cuadro albo destaca Claudio Aquino, quien posee uno de los salarios más altos del plantel y no está en los planes para la próxima temporada”, reportó Radio ADN.

La pesadilla de Aquino en “su último año” en Colo Colo

Claudio Aquino apunta a ser el nuevo cortado que partirá de Colo Colo a fin de año. El argentino no juega hace seis partidos, entre una lesión a su rodilla y la poca consideración con el DT Fernando Ortiz.

Photosport

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Al volante argentino se suma el cocinado adiós del chileno Matías Fernández, al que no se le renovará el préstamo tras pocos minutos este año. Misma situación vivirá el defensor Javier Méndez.

En Blanco y Negro ahora deben ponerse de cabeza a negociar otros préstamos de jugadores que han rendido a gran nivel este 2026. Ahí destacan Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

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En tanto, sigue la incertidumbre por el caso Arturo Vidal, quien no dio más declaraciones tras el portazo de Aníbal Mosa para renovarle contrato ahora. El presidente de Blanco y Negro dijo que esperará hasta fin de año para resolver el futuro del King.

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