Desde la dirigencia de Blanco y Negro proyectan el adiós de un par de futbolistas de cara a la próxima temporada. Ambos saldrán por bajo rendimiento.

Gracias a la amplia ventaja que tienen en la cima de la Liga de Primera y que lo pone a tiro de ser campeón, en Colo Colo ya comienzan a planificar la temporada 2027, especialmente en un tema muy sensible como es la conformación del plantel.

Es que a la espera que se concreten algunas renovaciones de contrato que muchos hinchas exigen, como Arturo Vidal, Álvaro Madrid o Maxi Romero, según reveló Radio ADN existen dos futbolistas que ya saben de antemano que no continuarán en el club.

El primero que saldrá de Colo Colo será el lateral derecho Matías Fernández Cordero, que llegó como refuerzo este año y que perdió el puesto ante la irrupción de Jeyson Rojas. El otro que partirá será otro fichaje como el central uruguayo Javier Méndez, a quien las lesiones no le dieron continuidad.

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Los números de los dos “cortados” en Colo Colo

El caso más llamativo es el del ex defensor de Wanderers, que llegó tras un buen pasar por Independiente del Valle y que no estuvo a la altura de esta institución. Entre Liga, Copa de la Liga y Copa Chile apenas jugó 764 minutos en 15 juegos, donde registra un gol y una asistencia.

Un asunto aparte en Colo Colo es el del ex central de Peñarol, a quien buscaron para sumar experiencia en esa zona y las múltiples molestias musculares no le permitieron ganar continuidad, lo que se suma al arribo de Joaquín Sosa. Con suerte sumó 396 minutos en 10 cotejos.

Fernández y Méndez son los primeros futbolistas que no entrarán en la consideración para la temporada 2027 que se adelanta con mucha actividad para el Cacique, y donde necesitarán dineros frescos para renovaciones o fichajes.

En síntesis