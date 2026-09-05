El presidente de Blanco y Negro acudió al ex Congreso Nacional para el funeral del ex senador, donde le llevó una camiseta.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, acudió hasta el ex Congreso Nacional para representar a Colo Colo en los funerales que se realizan al ex presidente del Senado e histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona.

Hasta el centro de Santiago hizo acto de presencia el empresario de origen sirio, que en compañía de otro ex timonel de la institución como Carlos Tapia, le entregaron a la familia del parlamentario una camiseta del club y realizó un gesto que se hizo viral.

Es que Mosa levantó la camiseta de Colo Colo que entregó en memoria de Escalona y en compañía de Paulina Vodanovic, presidenta del PS, entonaron en el otrora hemiciclo el himno del Cacique. Un momento que ya suma más de 25 mil visualizaciones en redes sociales.

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Mosa representó a Colo Colo en funeral de Escalona

El dirigente puertomontino fue una de las personalidades que llegaron a despedir al ex parlamentario que durante su carrera política fue tres veces presidente del Partido Socialista, diputado y senador, para llegar en 2022 a la presidencia de la Cámara Alta.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decretó dos días de duelo nacional en memoria de Camilo Escalona, quien falleció este viernes a los 71 años de edad producto de un agresivo cáncer que se le diagnosticó en abril del 2024.

Fuera de su faceta política, este personero fue parte de la famosa “bancada alba”, un grupo de parlamentarios que públicamente expresaban ser hinchas de Colo Colo. Ese fue uno de los motivos por los que Aníbal Mosa acudió a esta ceremonia.

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En síntesis