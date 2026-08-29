El King tomó la postura de no hablar más con la prensa, en protesta a la molestia porque aún no se le acercan para renovar vínculo en el club.

Arturo Vidal encendió los ánimos en las últimas semanas en Colo Colo. El King tomó la decisión de no hablar más con la prensa, incluso post triunfo en el Superclásico, o restándose hasta de la conferencia de capitanes previo al duelo.

Si bien se habló de que el capitán albo habría entrado en rebeldía contra Blanco y Negro, lo cierto es que su decisión se debe a una molestia por la renovación de contrato. Nadie del directorio se le ha acercado para renovar el vínculo que vence a fin de año.

Pero lejos de una pataleta personal, recientemente se destapó la información de que el King se puso también la jineta por el resto de jugadores que esperan la renovación. “No solo está pendiente de su propia renovación con Blanco y Negro, sino también de la situación contractual de varios de sus compañeros“, informó Dale Albo.

El panorama de Colo Colo tras decisión de Vidal

Arturo Vidal golpeó la mesa y le hizo saber a Blanco y Negro que espera inicien a la brevedad las conversaciones para renovar su contrato y el de algunos compañeros. Entre ellos figuran nombres como Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Claudio Aquino.

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“El volante, en su condición de capitán, ha tomado conocimiento de la inquietud que existe entre los futbolistas que terminan contrato a finales de diciembre”, reportó la citada fuente.

Además, el enojo del capitán del Cacique apunta a Jaime Pizarro, donde el trato era iniciar el proceso de estampar la firma luego de la intertemporada, algo que aún no ha ocurrido. Por ahora, Aníbal Mosa dejó clara su postura sobre el tema.

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“Mientras no sepamos de eso (si son campeones y clasifican a Copa Libertadores), no voy a colocar a nadie por encima de la institución. Es por eso la medida de conversar una vez que termine el campeonato”, dijo el presidente de Blanco y Negro.