Además desde los Albos confirmaron la lesión de Maximiliano Romero, quien será baja.

Colo Colo sale a la cancha a seguir con su muy buen momento. Esta vez enfrentará a Audax Italiano por la 21° fecha de la Liga de Primera, donde son los muy cómodos líderes.

Los Albos viene de una semana muy dulce, donde vencieron con mucha autoridad a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Luego por Copa Chile, derrotaron a Unión Española, encuentro en el cual se puso los guantes por primera vez Vozinha.

La formación de Colo Colo

Colo Colo ha destacado por su regularidad y esto se refleja en sus formaciones, donde los elegidos salen casi de memoria, más allá de algún cambio puntual según rival o lesión. Sin embargo, esta semana hubo una novedad que vino a poner dudas en el equipo.

El estreno de Vozinha en los Albos, más algunas dudas que ha mostrado Gabriel Maureira en el arco, hicieron que muchos se preguntaran quién sería el elegido para cuidar los tres palos del equipo ante Audax Italiano. Pues bien, la respuesta la tiene Fernando Ortiz.

ver también Caszely se las canta clarita a Javier Correa en Colo Colo: “Fue una rotería, ¿cuántos niños lo van a replicar?”

De acuerdo a lo que informa Radio ADN, los 11 titulares contra los Itálicos serán: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

De esta manera, Maureira se mantendrá como dueño de los guantes y Vozinha deberá luchar en los entrenamientos hasta que Ortiz le dé otra oportunidad de defender los colores de Colo Colo. En el Monumental, cada partido es un examen de alta exigencia.

Una mala que informaron desde Macul, es la lesión de Maximiliano Romero. El delantero abandonó la cancha contra Unión Española y ahora se confirmó su diagnóstico: sobrecarga en la rodilla derecha, con lo cual no estará presente contra Audax Italiano.