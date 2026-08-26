El portero caboverdiano de 40 años jugó por primera vez con los albos y dejó una frase para la tribuna luego de la victoria por 3-0 frente a la Unión Española. También habló de la lucha con Gabriel Maureira y de la espera normal por una oportunidad.

Vozinha tuvo su primer partido oficial en Colo Colo y fue por la Copa Chile, aunque el Cacique ya estaba clasificado a la siguiente ronda. Pero de todas maneras fue una noche especial para el portero de Cabo Verde, quien pudo mantener invicta su portería.

Los albos vencieron por 3-0 a la Unión Española y los hinchas por fin pudieron apreciar al meta que fue furor en el Mundial 2026 en una cancha: fue en el hermoso césped del Estadio Nacional. “Muy feliz por el primer partido. Es una sensación buena y muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar”, aseguró el africano en TNT Sports.

“Pero feliz por estar aquí y por ayudar al equipo a lograr la victoria”, dijo el meta en este diálogo que tuvo con el periodista Daniel Arrieta. El “29” dijo que le parecía parte de la actividad aguardar por una chance. Sabido es que el titular para Fernando Ortiz, por lo pronto, es Gabriel Maureira.

Vozinha atajó así un remate débil de Franco Ratotti. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Frente a eso, Vozinha planteó que “fue normal la espera, el fútbol es así. Tuve dos o tres semanas de vacaciones después del Mundial, un largo tiempo después del partido con Argentina”. Como para reconocer que estaba un poco rezagado en la parte física y la futbolística.

Algo que confirmó. “Entonces precisaba un poco de tiempo para prepararme y estar muy bien. Estoy muy agradecido por todo”, manifestó el exguardavalla del GD Chaves de Portugal, club de donde quedó en condición de agente libre en plena Copa del Mundo 2026.

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Vozinha quiso dejar una frase para la tribuna de Colo Colo luego de cerrar la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, donde los albos se medirán frente al Audax Italiano. El caboverdiano aprovechó de dejar claro que sabe perfectamente dónde está.

“Es un gran honor vestir la camiseta de Colo Colo, el mejor y más grande equipo del país. Sólo continuar trabajando”, sentenció el meta de 40 años, quien ahora debe abocar sus esfuerzos en seguir la disputa con Maureira por el puesto de titular.

Uno de los balones aéreos en los que Vozinha dejó dudas frente a la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Precisamente para jugar ante los Tanos, aunque por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026 que, por ahora, los albos lideran con total comodidad. Al menos, puede dormir con la tranquilidad de que dejó en cero su pórtico el día que se estrenó con la “29” del Eterno Campeón.

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