El Rey dio a entender un total distanciamiento con Barti y en pleno análisis de las posibilidades del golero de Cabo Verde de ganarle el puesto a Maureira, el icónico "7" repasó esa situación.

Nadie de Cooperativa Deportes le preguntó a Marcelo Barticciotto por qué Arturo Vidal dijo “no me gusta ese nombre” en una transmisión vía streaming que hizo el Rey, pero cuando analizaba la pelea por el arco de Colo Colo que tendrá como titular a Vozinha en la Copa Chile, se metió solito en el tema.

En ese contexto, Barti fue consultado por la posibilidad de que el experimentado arquero de 40 años deje en el banco a Gabriel Maureira en la Liga de Primera 2026. “No hay argumentos para sacarlo y sería injusto”, planteó el legendario “7” que tuvo el plantel del Cacique ganador de la Copa Libertadores 1991.

“Pero muchas veces el fútbol no es justo. Hay mucha injusticia, él es un chico joven que lleva en su espalda toda la campaña. Por eso hablo de injusticia si sale, pero si Vozinha anda bien será difícil dejarlo afuera”, anticipó Barticciotto sobre esta decisión que debe tomar Fernando Ortiz.

Vozinha celebra la victoria alba en el Superclásico 200. (Luis Quinteros/Photosport).

“Es un tema complejo para Ortiz, pero creo que tiene la decisión tomada. O la tomará en la medida del rendimiento de Vozinha”, manifestó Barticciotto. Aunque el Tano ya dio varias señales de preferir a Maureira para la recta final liguera. Pero en el fútbol cambian las cosas drásticamente de un momento a otro.

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De todas maneras Barticciotto aprovechó los dichos de Arturo Vidal sobre Vozinha para referirse a la pasada sobre ese distanciamiento evidente que el Rey tiene con él. “O si el DT lo ve bien en la semana”, manifestó el comentarista de Cooperativa Deportes sobre el golero y capitán de Cabo Verde.

“Arturo Vidal habló muy bien de él, que es un arquero de muchas condiciones. Habló muy bien de él y muy mal de mí”, dijo Barticciotto. Aunque el conductor del espacio, Ernesto Contreras, se apresuró en dar por terminado el tema sin siquiera empezarlo.

Marcelo Barticciotto se acordó de los dichos de Vidal en la transmisión en vivo que el Rey hizo al día siguiente del Superclásico 200. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Le dijo a Barti “pero no habló de ti”. Aunque en rigor Contreras tenía razón: el “23” sólo se negó a enviar un saludo a la filial Marcelo Barticciotto, pero no dio razones ni apuntó directamente al exjugador y DT de los albos. Aunque el historial de críticas del “7” a Vidal puede ser el motivo de peso para eso.

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