El Tigre provocó mucha preocupación en todo el Cacique por una lesión que lo sacó de la cancha con un gran dolor y hasta lágrimas. Tanto Fernando Ortiz como un compañero se encomendaron a que no sea algo serio, pero evidenciaron la incertidumbre por eso.

Maximiliano Romero puso en ventaja a Colo Colo frente a Unión Española en el partido que tuvo el esperado debut de Vozinha. Aunque el Tigre también regaló la nota de amargura que dejó la victoria por 3-0 ante los hispanos. Y fue con el partido completamente decidido.

De hecho, el marcador ya indicaba tres tantos para el Cacique gracias a la conquista de Romero, otra de Marcos Bolados y una de Felipe Raipán. Fue a casi 15 minutos del final del encuentro cuando el exatacante de O’Higgins de Rancagua terminó en el césped del Estadio Nacional.

Se llevó las manos al rostro inmediatamente. Y no se movía, una señal inequívoca de que el dolor era grande. “Muchísima preocupación en el banco, Romero se tapa la cara con sus brazos. Parece que lo van a retirar del estadio. Se acerca (Fernando) Ortiz a verlo”, reportó Daniel Arrieta para la transmisión de TNT Sports.

Piero Maza acudió a ver qué le pasaba a Maxi Romero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Luego del partido, el Tano Ortiz fue consultado por la situación del atacante, quien llegó a préstamo a Pedrero desde Argentinos Juniors. “Ojalá no sea grave, sentía dolor. Pude hablar un poco con él, ojalá no sea algo que lamentemos”, manifestó el DT de los albos. En reemplazo de Romero, hizo ingresar al juvenil Yastin Cuevas.

Fernando Ortiz se acercó a la camilla donde iba muy dolorido Maxi Romero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Tomás Alarcón fue uno de los jugadores de Colo Colo que habló sobre el estreno de Vozinha y también sobre la preocupante lesión que aparentemente sufrió Maximiliano Romero en la rodilla derecha. El mediocampista recuperó la titularidad tras perderla para el Superclásico 201.

Y se mostró conforme por el partido ante los hispanos. También por el desempeño del golero de Cabo Verde. “Feliz por el debut suyo, ha trabajado mucho. Hizo un gran partido al igual que todos mis compañeros. Es súper positivo que tengamos buenas actuaciones para que el plantel se haga más fuerte y seamos mejores”, aseguró el exvolante de O’Higgins y el Cádiz de España.

Vozinha fue vitoreado por varios hinchas cuando salía de la cancha en el Estadio Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Sobre el dolor con el que salió el Tigre Romero fue más bien cauto. Pero con una expresión de deseo que da cuenta del temor e incertidumbre en torno al ariete de 26 años. “Hay que esperar qué dicen los exámenes. Ojalá sólo sea un golpe. Hay que pensar positivo, ojalá salga todo bien”, sentenció el Tomi Alarcón en la zona mixta del Estadio Nacional.

Maxi Romero recibió atención médica y generó altísima preocupación en los albos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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