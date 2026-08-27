Por medio de su Instagram el delantero argentino publicó un mensaje luego de la preocupante dolencia que lo sacó de acción ante Unión Española.

La preocupación se instaló en Colo Colo luego de la victoria por 3-0 sobre Unión Española por la Copa Chile. Y es que a pesar del buen resultado y el debut de Vozinha, todas las miradas se fueron hacía Maximiliano Romero y la delicada lesión que sufrió.

El atacante argentino tuvo que ser reemplazado promediando el segundo tiempo en el Estadio Nacional por fuertes dolores en su rodilla. Es más, rápidamente lo sacaron de la banca de suplentes para evaluarlo en los camarines tras salida.

Por suerte, la situación no escaló a mayores, ya que de acuerdo a información entregada en ADN Radio, todo se trató de una torsión en la rodilla derecha que a lo más lo sacará de acción del próximo partido ante Audax Italiano.

ver también Vozinha elige las mejores 10 fotos de su debut en Colo Colo: “Regreso especial”

Maxi Romero celebra que su lesión no fue para tanto en Colo Colo

El propio delantero mandó un mensaje tranquilizador en sus redes sociales, publicando una historia en su Instagram con el mensaje “nunca es suerte, siempre es Dios”.

El mensaje que subió Maxi Romero que tranquilizo a los hinchas de Colo Colo. | Foto: Captura.

Así las cosas, el panorama para Colo Colo es menos grave de lo que se pensó en su momento. Javier Correa podrá ser el 9 titular ante Audax y, en caso de que sea suspendido tras su citación al Tribunal de Disciplina de la ANFP, el propio Romero podrá reemplazarlo en los partidos que vengan.

Maximiliano Romero en este 2026 con la camiseta del Popular ha jugado un total de 29 partidos, siendo 19 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile y cuatro en la Copa de la Liga. Suma 15 goles y dos asistencias en 2040 minutos de acción.

ver también Vidal con todo contra la U por denuncia a Javier Correa: “Los chunchos no saben qué más andar sapeando”

En síntesis