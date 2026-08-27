Más de 92 mil me gusta: Vozinha elige las diez mejores fotos de su debut en Colo Colo

El portero de Cabo Verde jugó su primer partido por el Cacique y mantuvo su arco en cero ante Unión Española.

Colo Colo superó a Unión Española por 3-0 y avanzó a octavos de final de la Copa Chile. Pero la victoria en el Estadio Nacional estuvo marcada por el anhelado debut de Vozinha.

Tras disputar el Mundial con Cabo Verde, unas merecidas vacaciones y una larga pretemporada tras ello, Josimar José Évora Dias sumó sus primeros minutos bajo los tres palos del arco albo.

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Presentación correcta y que recibió la ovación de los más de 20 mil hinchas que llegaron al Coloso de Ñuñoa. Pese a dos errores notorios al acortar un centro en el área y una mala salida con los pies, el debut fue aprobado por el cuerpo técnico ya que mantuvo el arco en cero, lo que no ocurría desde finales de junio.

“Es una satisfacción muy grande. Josimar lo hizo muy bien”, respaldó Fernando Ortiz tras el pitazo final. Pero eso no fue todo porque ahora realmente comienza su disputa por el puesto de titular.

“Mañana (hoy) descansara, se recuperara y entrará en una mini competencia con Gabriel para definir quién será el que arranque en el arco”, agregó sobre lo que se viene para el portero que nuevamente será convocado ante Audax Italiano el domingo.

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Las 10 mejores fotos del debut de Vozinha en Colo Colo

A través de sus redes sociales, Vozinha repasó su debut por Colo Colo. El portero de 40 años eligió las 10 mejores postales de su primera nocha bajo el arco del Cacique.

“Un regreso especial, marcado por un debut con victoria”, indicó en su cuenta de Instagram. Entre sus preferidas aparece la formación inicial, las diversas tapadas que realizó, los controles con el balón en sus pies y hasta con Marcos Bolados que fue elegido la figura del partido. Si hasta Gianni Infantino destacó su primer partido por los albos.

“Después de un largo tiempo vuelvo a jugar. Estoy muy feliz de hacerlo acá. El fútbol es así. Después del partido ante Argentina, tuve dos, tres semanas de vacaciones, y necesitaba ese tiempo para volver a jugar”, complementó en TNT Sports. Su publicación en minutos superó los 92 mil me gusta y de inmediato se volvió viral.