Los dirigidos por el ingeniero enfrentarán a Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, entre otros.

Real Betis regresa a la UEFA Champions League luego de 20 años. Lo hace de la mano de un experimentado como Manuel Pellegrini, quien se refirió a lo que fue el sorteo.

El ingeniero conoce muy bien lo que es dirigir en la orejona. Ya estuvo en esta competición con Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y ahora lo hará con los Verdiblancos. Con el Submarino Amarillo y con los Citizens llegó a la semifinal, por lo que sabe muy bien cómo es este torneo.

La sensación de Pellegrini

Real Betis comenzará como local ante Arsenal (entre 8 y 10 de septiembre), visita ante Bayern Múnich (13 y 14 de octubre), local ante Porto (20 y 21 de octubre), visita ante Borussia Dortmund (3 y 4 de noviembre), local ante Feyenoord (24 y 25 de noviembre), visita ante Lille (8 y 9 de diciembre), local ante Como (19 y 20 de enero de 2027) y visita ante Slovan Bratislava (27 de enero de 2027).

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“Tal y como esperábamos, son todos equipos difíciles, de un nivel altísimo. Vamos a intentar dar la talla para clasificarnos“, explicó Manuel Pellegrini. De todos modos, el entrenador no se quejó, porque sabe que a este nivel no hay oponente sencillo.

“Hemos visto el sorteo de Champions y el nivel de equipos que hay. En cada competición debemos tener la ambición de llegar lo más arriba posible“, destacó el entrenador chileno.

Pellegrini otra vez dirigirá en la Champions. Imagen: Getty

Como curiosidad, Manuel Pellegrini tendrá un duelo especial ante Slovan Bratislava, ya que el club de Eslovaquia es dirigido por Yaya Toure, su ex pupilo en Manchester City. El ingeniero se tomó con humor esta situación.

“Mayor motivación porque le tengo mucho cariño. Tuvimos la fortuna de hacer aquellas campañas en Manchester City. Me alegro mucho por él, que dirija y esté en la Champions (…) le deseo la suerte, con la excepción de ese partido en el que tiene que perder“, avisó Pellegrini. Además, también se medirá ante Bayern Múnich de Vincent Kompany, a quien también tuvo en los Citizens.