Tras su victoria ante Valencia, alcanzó por primera vez en torneos nacionales esta cifra, algo que ya consiguió con otros dos equipos en Europa. ¡Leyenda total!

El nivel que alcanza el técnico chileno Manuel Pellegrini en Europa ya arriba a una escala legendaria, todo a raíz que tras la victoria por 1-0 ante Valencia, se convirtió en el primer DT en la historia del Betis que gana 100 partidos en La Liga.

El Ingeniero consiguió este hito en su partido 230 con el cuadro andaluz en la máxima categoría. Si sumamos todas las competencias a nivel local e internacional que disputó con este club, ya alcanzó las 148 victorias, 82 empates y 83 derrotas.

Números que no son menores, pues oficialmente Manuel Pellegrini se convirtió en el único entrenador del fútbol europeo que alcanzó los 100 triunfos con tres clubes distintos, gracias a sus pasos tanto en España como Inglaterra.

El histórico récord de Manuel Pellegrini en Europa

A lo largo de su carrera como entrenador, desde su debut con Universidad de Chile en 1988 hasta su presente en Betis, sólo en tres clubes superó la barrera de los tres dígitos en duelos ganados, todos ellos pertenecen al Viejo Continente.

La primera vez que superó las 100 victorias Pellegrini fue con el Villarreal, donde dirigió entre 2004 y 2009. En ese club llegó a un total de 124 en 259 encuentros en las competiciones que disputó: 92 en La Liga, cinco en Copa del Rey, 27 a nivel internacional.

El Ingeniero volvió a conseguir esa cifra en su paso por Manchester City, donde llegó a los 101 triunfos en 166 juegos. De ese número, 70 fueron en Premier League, seis en FA Cup, 13 en Champions League y 12 en Copa de la Liga. Ahora, lo vuelve hacer pero con Betis. ¡Tricentenario!

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¿Cuándo es su próximo juego?

Por la tercera jornada del fútbol español, el Betis de Manuel Pellegrini visitará al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, este sábado 29 de agosto desde las 11:00 horas (de Chile).

En síntesis