El nacido en U de Chile se llena de interesados en la Premier League, aunque ya estaría cocinado el equipo que defenderá esta temporada.

Darío Osorio es uno de los nombres del momento del mercado de Europa. El jugador del Midtjylland es seguido de cerca desde la Premier League, donde se viven horas claves para un salto al prestigioso torneo.

Manchester City y Liverpool son los poderosos clubes donde ha sonado, aunque el amo del mercado de pases de Dinamarca sumó otros a la lista. Farzam Abolhosseini habló en Tipsbladet Transfer Talk y dio su información.

“He oído que también hay interés por parte del Hull y del Crystal Palace”, aseguró. Sin embargo, a última hora hubo un vuelco por el chileno que tiene un precio entre los 20 y 25 millones de euros.

¿Qué pasa con el futuro de Darío Osorio?

Según la citada fuente del mercado de pases danés, Darío Osorio se aleja cada vez más del sueño de saltar a la Premier League. La postura del Midtjylland ante los sondeos ha sido la principal piedra de tope.

Getty Images

“Si me preguntas a mí, no creo que lo vendan. Las ofertas ya deberían haber llegado, siendo un asunto tan importante”, lanzó el “Fabrizio Romano” de Dinamarca.

A su vez, recientemente el presidente del Midtjylland, Claus SteinleinHemos, aclaró que “hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores. Lo hemos hecho porque el precio no era el adecuado”.

ver también Alexis vive su primera polémica en Montreal: acusan mala actitud del chileno y decepción en hinchas

“Necesitamos obtener el precio que hemos fijado para los jugadores si queremos venderlos, porque estamos hablando de dos jugadores con mucho talento”, cerró, en diálogo con Bold DK.