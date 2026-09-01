El cuadro danés oficializó el arribo del venezolano David Martínez ante el inminente traspaso del delantero chileno a la Premier League.

Finalmente será el Crystal Palace de Inglaterra el equipo que se hará con los servicios de Darío Osorio. El cuadro de la Premier League puso sobre la mesa 30 millones de euros por su transferencia y una obligación de compra, cifra que supera con creces lo que pedía el cuadro danés.

Este movimiento de mercado se da luego que el Palace vendiera a Malick Fofana al Sunderland, razón por la cual dieron con Osorio como su flamante reemplazo. Y ojo, que con el dios del chileno quedó un espacio que el Midtjylland rápidamente llenó.

Por medio de sus redes sociales, el cuadro danés oficializó el arribo del que será el reemplazante de Dario Osorio, quien al igual que el chileno llega al club como una buena opción de venta para un futuro próximo.

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El reemplazante de Dario Osorio en el Midtjylland

Hablamos del venezolano David Martínez, extremo de 20 años llega al Midtjylland procedente de Los Angeles FC de la MLS y por las próximas cinco temporadas. Su arribo, como era de esperar, responde directamente al adiós de Osorio.

Sin ir más lejos, el medio Bold aseguró que el venezolano llega como el “sustituto directo” del formado en Universidad de Chile, quien este martes no formó parte de los entrenamientos del Midtjylland mientras se resuelve su arribo a la Premier League.

El venezolano David Martínez fue el elegido por el Midtjylland para reemplazar a Darío Osorio.

De acuerdo a los informes que llegan desde Dinamarca, el Midtjylland pagó unos 7,3 millones de euros por Martínez. Esa cifra puede subir a los nueve millones dependiendo de distintas variables, lo que convierte al venezolano en uno de los fichajes más caros de la Superliga danesa.

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En síntesis