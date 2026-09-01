El zurdo extremo chileno reforzará al actual campeón de la Conference League y su nuevo club protagonizó una batalla encarnizada por un fichaje en el último día del mercado: incluyó millonarias comisiones, un toque familiar y una gran incertidumbre.

Después de un sinfín de idas y vueltas en torno a su fichaje, finalmente Darío Osorio arregló las condiciones para sumarse al Crystal Palace. El seleccionado chileno fue un protagonista más del siempre ardiente ‘deadline day’, como se conoce en Inglaterra al último día del mercado de fichajes.

Fue realmente una jornada frenética, tanto para Osorio como para el actual campeón de la Conference League. Tuvo una trastienda movidísima. De hecho, el Palace tenía prácticamente amarrada la contratación de Malick Fofana, un belga que pertenece al Olympique Lyon.

El extremo izquierdo fue petición expresa del DT francés Pierre Sage, quien lo había dirigido en la Ligue 1 de Francia. Es más, el estratego fue fundamental para que las Águilas pasaran a liderar la carrera por el fichaje de Fofana, que tenía muy avanzadas las negociaciones con el Sunderland.

Malick Fofana provocó una batalla campal en el último día del mercado inglés. (Ahmad Mora/Getty Images).

Los Gatos Negros habían acordado su llegada por 35 millones de euros. Pero el Crystal Palace subió la puntería hasta los 39 millones de la divisa americana. A eso se sumó un llamado personal de Sage para convencer a su expupilo. Pero según L’Equipe, el prestigioso medio francés, Sunderland tuvo una estrategia para inclinar la balanza a su favor.

Pierre Sage se hizo cargo de la banca del Crystal Palace tras la salida de Oliver Glasner al Nottingham Forest. (Richard Heathcote/Getty Images).

Subió considerablemente las comisiones para los agentes de Fofana, jugador de 21 años que ya tiene cinco partidos internacionales disputados por Bélgica. Pero el Crystal Palace también intentó esa movida: mantuvo los 39 millones de euros, pero aumentó el salario ofrecido inicialmente.

También elevó la prima para la empresa que representa al oriundo de Aalst. Según el periodista Romain Molina, esta agencia es Roc Nation Sports. El citado comunicador informó también que en dicha compañía trabaja el tío de Malick Fofana.

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Malick Fofana, ¿la llave de Darío Osorio para su fichaje en el Crystal Palace?

Con el correr de las horas, el Crystal Palace se movió rápido para asegurar el préstamo con obligación de compra de Darío Osorio. Pero también intentó sellar el fichaje de Malick Fofana. De hecho, en Inglaterra se habló durante el día de que la incertidumbre llegó a ambos clubes.

Darío Osorio se integrará al Crystal Palace. (Ahmad Mora/Getty Images).

Y que ninguno sabía dónde iba a terminar Fofana. Aunque el periodista Ben Jacobs de TalkSport, el mismo que anunció la llegada de Osorio al cuadro londinense, dio pistas de cómo se resolvió la lucha. “El Sunderland está confiado nuevamente en cerrarlo”, dijo el citado comunicador.

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“El Sunderland empieza a tener la certeza de que Malick Fofana será un jugador de los Gatos Negros sobre el cierre de la ventana”, añadió Jacobs. Una trastienda que tuvo una batalla de millones para un lado y el otro, un toque familiar y una incertidumbre gigante. Pero que, al parecer, no se resolverá a favor del colista de la Premier League.

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