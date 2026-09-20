El jugador de O'Higgins marcó un doblete, uno de mitad de cancha, que le dio el paso a las semifinales por las medallas a Chile.

La selección chilena Sub 20 avanzó a las semifinales del fútbol en los Juegos Suramericanos 2026, luego de una importantísima victoria por 3-2 ante la selección de Colombia, en Rosario.

La gran figura del partido fue Joaquín Muñoz, jugador de O’Higgins, quien se despachó con un doblete, donde uno de ellos fue desde antes de la mitad de cancha, que de inmediato se viralizó.

Algo que, a muchos kilómetros de distancia, celebró, Rodrigo Muñoz, su padre, quien en su natal Quilleco, Región del Biobío, celebró el golazo, aunque no lo sorprendió tanto.

“No es que lo espere, pero uno como padre conoce tanto a los hijos y sabe las condiciones que tiene. Nosotros somos una familia bien futbolera y lo motivamos a que sea él, a que juego como uno lo conoce, con esa confianza, que no tenga miedo a equivocarse. Que lo intente. El fútbol es de momentos y si está en el momento justo, resultan las cosas”, explicó Muñoz.

La celebración de Joaquín Muñoz por la selección chilena. Foto: Comunicaciones FFCh.

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El duro camino de Joaquín Muñoz hasta brillar por la Roja

Fue en conversación con el diario Las Últimas Noticias que el papá de Joaquín Muñoz contó el sacrifico y los sueños que busca su hijo, quien comenzó en la escuela de otro equipo.

“Partió yendo a una filiar de Huachipato en Los Ángeles,. Luego esa filial pasó a ser O’Higgins. Se fijaron en él, lo vinieron a ver y nos pidieron que querían verlo allá en una prueba. Fuimos a Rancagua, lo acompañamos y quedó ahí como jugador satélite, porque iba esporádicamente. Seguía entrenando en Los Ángeles bajo la escuela de O’Higgins, filial Los Ángeles, y continuó ahí su proceso hasta los 12 años”, explicó.

“Uno nunca se espera como papá que tu hijo se va a ir de la casa. Pero él tomó esa decisión. Nosotros nunca lo obligamos ni exigimos nada. Él dijo me quiero ir. Tuvimos la suerte de que una familia de otro chico que estaba entrenando aceptara este desafío de apoyar a Joaquín, recibirlo en su casa y ser como sus segundos padres en este proceso”, detalló.

En ese sentido, confirma que vive junto a su compañero de O’Higgins, Javier Gutiérrez, que viven tranquilos en un departamento, donde pasan el tiempo con videojuegos, pero cumpliendo con los estudios, donde termina cuarto medio en el liceo de Quilleco con un sistema que compatibiliza estudios y fútbol.

“Como jugador favorito no sabría decirte. Joaquín quiere destacar por ser él. Obviamente tendrá algún jugador que mira un poquito más que otro, pero no es tan apasionado por un jugador. Lo que sí tiene claro es su gran sueño: jugar en la Premier League o estar en las grandes ligas”, finalizó.

Mira el compacto y los goles de Joaquín Muñoz: