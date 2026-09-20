Los jinetes del criadero Don Gari ganaron el tradicional evento del club San Miguel de Chicureo con 43 puntos buenos. Un total de 26 rodeos se programaron en Fiestas Patrias.

Un total de 26 rodeos oficializados por la Federación del Rodeo Chileno se disputaron en las distintas medialunas del país durante Fiestas Patrias, destacando el rodeo del club San Miguel de Chicureo, que se disputó en la comuna de Colina.

En la Medialuna José Manuel “Coteco” Aguirre, los jinetes José Antonio Bozo y Roberto Pavez (Asociación Aguanegra) se adjudicaron el rodeo Primera con Puntos. Montando a Disimulado y Caliche (Criadero Don Gari), la dupla totalizó 43 puntos buenos, un registro que les otorgó el requisito y diez puntos clave en la carrera de clasificación al 78° Campeonato Nacional.

“Uno todo el tiempo en el rodeo tiene las expectativas grandes, pero ganar el rodeo con este puntaje y hacer los primeros 10 puntos para esta collera de caballos me deja muy feliz”, señaló Bozo tras la Serie Campeones. Su compañero Roberto Pavez agregó: “Este rodeo tiene fama de ser bueno, es tradicional, un rodeo grande y con buen ganado, entonces da gusto venir a correrlo. Y gracias a Dios se nos presentó la suerte y la supimos aprovechar”.

El segundo lugar en Colina fue para el Criadero Agua de los Campos y Maquena, con Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina (Asociación Maipo Norte) en Tincuda y Fusilera con 35 puntos. La tercera casilla la ocupó el Criadero Palmas de Peñaflor (Asociación Santiago Sur), con Alfredo Moreno Echeverría y Juan Ignacio Meza en Clemencia y Criatura tras marcar 34 unidades.

La Asociación Los Andes también organizó un rodeo Primera con Punto. Alfonso Alexander Figueroa Farías y Mario Jesús Herrera Mondaca se quedaron con la victoria al registrar 25 puntos en Roblería y Foránea (Criadero Quinilahue de Linares).

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Rodeos Interasociaciones

Los rodeos Interasociaciones también fueron los más destacados en distintas zonas del país. El organizado por la Asociación O’Higgins (Especial Limitado), que se corrió en la Medialuna Los Acacios de Paine, el triunfo fue para José Antonio de la Jara y Francisco Infante (Criadero Santa Sara de Mallarauco), quienes marcaron 37 puntos en Atentado y Colusión.

En Temuco (Asociación Río Cautín), Juan Carlos Loaiza Mac-Leod y Juan José Loaiza Baumann alcanzaron el primer lugar en Caprichosa y La Bruja con 39 puntos.

En Pemuco Río Pal-Pal (Asociación Ñuble Cordillera), Alberto Martín y Álvaro José Gatica aseguraron la victoria en Amuleto II y Vivaracha con 37 puntos. En Púa (Asociación Malleco), el Criadero Peleco logró el 1-2: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés ganaron en Chimbaso y Valiente con 33 puntos, y se escoltaron en Chapalele y Palton con 29 (+5).

En Llay-Llay (Asociación San Felipe), los honores fueron para Juan Pablo Allendes y Luis Sebastián Castro Salinas en Ingeniosa y Simpatía con 29 puntos.