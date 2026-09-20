El francés Pierre Sage hizo un análisis del empate contra Leeds United que perfectamente puede explicar por qué el zurdo chileno de 22 años se quedó por tercera vez consecutiva sin sumar minutos.

Luego de que Darío Osorio fue titular en la Carabao Cup, encadenó tres partidos sin sumar ningún minuto en el Crystal Palace. De todas maneras, el seleccionado chileno estuvo en el banco de suplentes durante la igualdad sin goles que su equipo firmó ante el Leeds United.

Y el entrenador francés Pierre Sage ni siquiera usó todas las sustituciones disponibles en el partido. De hecho, el primer movimiento que hizo el galo fue por lesión: sacó del campo de juego al defensor japonés Takehiro Tomiyasu y envió a la cancha al mediocampista colombiano Jefferson Lerma.

Aunque esperó mucho rato para mover nuevamente la pizarra. Hizo dos cambios al mismo tiempo cuando el cronómetro marcaba 82 minutos. Eddie Nketiah reemplazó al noruego Jorgen Strand Larsen, mientras que el senegalés Ismaila Sarr sustituyó al español Yeremy Pino, quien exigió al máximo al golero del Leeds James Trafford con un tiro libre.

Pierre Sage frente al Leeds United. (Stu Forster/Getty Images).

Sage sólo usó a tres de los cinco suplentes que cada estratego puede utilizar en cada encuentro de la Premier League. Por ende, una vez más Osorio quedó sentado en el banco. “Hicimos un buen partido y tuvimos una buena actuación. Quizás merecimos más, pero recuerdo que nuestro arquero hizo una gran atajada”, dijo en alusión a una tapada del argentino Walter Benítez.

“Por eso en el fútbol, cuando tienes oportunidades, debes marcar. No fue así, pero estoy muy orgulloso del rendimiento y del compromiso”, añadió el exdirector técnico del Olympique Lyon de Francia. Aunque las Águilas sí anotaron mediante Tyrick Mitchell, pero el gol fue anulado por una posición de adelanto.

Tyrick Mitchell venció así al golero James Trafford, pero su anotación no contó. (Shaun Botterill/Getty Images).

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Pierre Sage da pistas elocuentes de los pocos minutos a Darío Osorio en el Crystal Palace

Por lo pronto, Darío Osorio sigue a la espera de engrosar sus minutos de acción en el Crystal Palace, aunque el desafío siguiente del zurdo chileno de 22 años será afrontar la fecha FIFA triple con la Roja. Y el entrenador francés de las Águilas dejó una frase que puede ser clave en la explicación de sus ausencias.

Darío Osorio suma tres partidos sin ver acción y suma 60 minutos jugados en el Crystal Palace al cabo de dos partidos. (Andrew Redington/Getty Images).

“Fue nuestro primer partido sin recibir goles. Y seguimos jugando bien ofensivamente. Generamos ocasiones, pero estoy un poco frustrado. Aunque lo más importante es crear las oportunidades y eso lo hicimos”, manifestó Sage tras este 0-0 frente al Leeds United.

Sage también transparentó que el problema del japonés Tomiyasu fue en el gemelo. Y valoró la valla invicta. “Nos sentimos mejor como equipo y defendimos mejor de lo que lo habíamos hecho. Ese es el primer paso”, apuntó el estratego, quien reemplazó al austriaco Oliver Glasner, quien emigró al Nottingham Forest.

“Ahora tenemos que sumar más puntos. Hemos merecido más de cuatro puntos después de cinco partidos”, aseguró el estratego galo de 47 años, quien llegó a la Premier League tras dirigir durante una temporada al Lens, club con el que conquistó al Copa de Francia en la campaña anterior.

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