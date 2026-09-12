El esperado duelo de chilenos de la Premier League no tuvo chilenos. Ipwich Town de Marcelino Núñez venció a Crystal Palace de Darío Osorio en un muy buen encuentro.

Había expectativa por ver a los dos jugadores de La Roja midiéndose en la mejor liga del mundo, pero mientras Osorio no fue convocado por decisión técnica, Núñez otra vez solo se quedó en la banca de su club. Al menos el formado en Universidad Católica festejó el triunfo.

Darío Osorio no estuvo citado

Crystal Palace desde un inicio asumió el protagonismo del partido y encontró rápido premio, debido a que a los 14 minutos abrió la cuenta a través de Anan Khalaily. Sin embargo, Ipswich Town no bajó los brazos y el duelo dio un brusco giro.

A los 23′ Emersonn empató para el equipo de Marcelino Núñez. Hasta ahí todo normal, pero en el 34′ Axel Disasi vio la tarjeta roja y dejó al local con uno menos. Ipswich no se demoró mucho en aprovechar la superioridad numérica y en el 45′ convirtió el 2-1 gracias a Leif Davis.

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Pese a la ventaja en el marcador y en jugadores de Ipswich, Crystal Palace se la jugó con todo en el segundo tiempo. De forma sorpresiva alcanzaron la igualdad con Jorgen Strand Larsen en el 75′ y casi lo ganan, pero perdonaron. Así fue como en el 90′, Zian Flemming puso el 3-2 definitivo para la visita en Selhurst Park.

Ipwich logró la victoria con la cual llega a 6 puntos, escalando hasta el 7° lugar de la tabla. Lo negativo es la situación de Marcelino Núñez. Segundo partido en el cual no suma minutos y al parecer, tendrá que pelearla bastante para recuperar su puesto en el mediocampo del club recién ascendido.

Crystal Palace por su parte suma una dolorosa derrota que lo deja estancado en la parte baja. Se encuentran en 16° puesto con 3 puntos. Fue extraña la ausencia de Darío Osorio, aunque tal vez el entrenador Pierre Sage privilegió su descanso luego de tener dos partidos en una semana. El próximo desafío será ante Lech Poznań por la Europa League, el día jueves 17 de septiembre.