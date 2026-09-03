El entrenador de las "Águilas", Pierre Sage, destacó las cualidades del delantero chileno que estará disponible para este fin de semana ante el Fulham.

Tras su segundo entrenamiento con sus nuevos compañeros, Crystal Palace confirmó que el chileno Darío Osorio ya está a disposición para competir en la temporada 2026-27 de Premier League. De esta forma, si juega o no dependerá de su técnico Pierre Sage.

Tanto el ex Midtjylland como las otras tres incorporaciones, Honest Ahanor, Ben Chilwell y Quinten Timber, ya fueron inscritos y validados por la organización del torneo, así que ya pueden sumar minutos a partir de este sábado, cuando visiten al Fulham.

En la previa a este encuentro, el entrenador de Crystal Palace tuvo palabras para Darío Osorio y no escatimó en elogios, al afirmar que “necesitamos un jugador con velocidad en esta posición, y él es capaz de disparar desde lejos“, para luego agregar que por aquello, el chileno “cambiará nuestra forma de jugar“.

Osorio podría debutar con Crystal Palace en un “derbi”

Pierre Sage abordó el encuentro que tendrán este sábado por la tercera fecha de la Premier League, cuando visiten al Fulham en el mítico Craven Cottage, en uno de los clásicos de equipos de Londres. Para el francés es una chance para saber hasta dónde pueden llegar.

“El fútbol no tiene memoria. Lo que sucedió antes siempre se puede cuestionar, especialmente este año con muchos jugadores y entrenadores nuevos en ambos equipos. Me alegra tanto jugar contra ellos, porque necesitamos un partido de referencia por el momento”, advierte el DT del Palace.

En las próximas horas deberán conocerse dos situaciones en torno a Osorio. La primera, si estará en la citación para este fin de semana. Si aquello ocurre, lo segundo es saber si será alternativa en el banco o derechamente se le pondrá como titular. Sólo Sage lo tiene en mente.

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¿Cuándo podría debutar el chileno?

El próximo encuentro del Crystal Palace de Darío Osorio se jugará este sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas en Craven Cottage ante Fulham. El juego se podrá seguir EN VIVO por streaming a través del Plan Premium de Disney +.

En síntesis