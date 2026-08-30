El volante chileno permitió la igualdad de los Diablos Rojo minutos después de la apertura de la cuenta a los 29’ de Leif Davis.

Marcelo Núñez es titular en uno de los partidos más importantes de su carrera. El volante chileno dice presente en el mediocampo del Ipswich en su visita al Old Trafford ante Manchester United por la fecha 2 de la Premier League 2026-27.

Lamentablemente nuestra carta nacional cometió un error de aquellos cuando su equipos se encontraba 1-0 arriba en el mítico recinto de los Diablos Rojos tras el tanto a los 29’ de Leif Davis.

Cuando el reloj marcaba 39’ el formado en Universidad Católica resbaló y perdió una pelota clave. Matheus Cunha le robó el esférico, condujo por varios metros y asistió para que Bruno Fernandes anotara el 1-1 en el marcador.

Grosero error de Marcelino Núñez le regala el empate al United

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Este error llega en el peor momento del chileno, quien comenzó esta temporada en la Premier League 2026-27 como titular en el equipo de Gary O’neil. Sin ir más lejos, jugó hasta los 80’ en la fecha 1 en la victoria por 2-1 sobre Sunderland.

En esta visita ante los Diablos Rojos, que vienen de caer en su debut liguero ante Hull City, nuevamente recibió la oportunidad de ir desde el arranque.

El próximo partido del Ipswich Town de Marcelino Núñez

El equipo del chileno recibirá a Liverpool por la fecha 3 de la Premier League 2026-27 el viernes 4 de septiembre (15:00 hora de Chile) en el Portman Road.