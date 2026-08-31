Según detalla el juez Nicolás Gamboa, no existían las garantías para reanudar el encuentro tras la violenta acción de los hinchas piratas contra Christian Bravo.

La hinchada de Coquimbo Unido arruinó la conmemoración de los 68 años de vida de su club durante el encuentro ante Huachipato, luego de atacar con fuegos artificiales y bombas de estruendo al arquero Christian Bravo, provocando la suspensión del juego.

Ante la imposibilidad de que el guardameta pudiera continuar en la cancha, luego de sufrir un trauma acústico agudo, el árbitro Nicolás Gamboa decidió la paralización del lance, pues a su juicio no estaban las garantías para reanudar la acción.

Aquello se ratifica en el informe arbitral que entregó el juez central y que hizo público la ANFP en sus canales oficiales, donde cuenta detalles de la agresión al arquero de Huachipato, lo que puede traer durísimos castigos para Coquimbo.

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Gamboa detalla en el escrito que “el encuentro se detuvo a los 68:15 minutos de juego, debido al lanzamiento de bombas de estruendo desde la Galería Norte“, y añade que “al menos cuatro artefactos pirotécnicos impactaron y/o cayeron directamente sobre el arquero del club Huachipato, Sr. Christián Bravo”.

“Ante lo ocurrido, el cuerpo arbitral procedió de manera inmediata a detener el encuentro, solicitando el ingreso y la intervención de los cuerpos médicos de ambos equipos. Una vez realizada la evaluación correspondiente, el profesional médico manifestó expresamente que el jugador no se encontraba en condiciones de continuar“, agrega el árbitro.

Por la suspensión del lance en Coquimbo, se indica que “el cuerpo arbitral agotó las instancias y medidas disponibles tendientes a evaluar la posibilidad de reanudar el encuentro, sin que existieran las condiciones necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad de los participantes”.

“En virtud de lo anterior, el cuerpo arbitral determinó suspender definitivamente el partido. La decisión se adoptó al tener como consideración principal la seguridad e integridad física de jugadores”, finaliza el reporte hecho por Gamboa.

Imagen: ANFP

En síntesis