El zurdo extremo formado en Universidad de Chile firmará en el actual campeón de la Conference League mientras que otro habitual en las listas de la Roja está a punto de viajar rumbo a la Premier League de Rusia.

Después de tantos rumores, incluso con una posibilidad de ir al AC Milan de Italia, finalmente Darío Osorio será fichaje del Crystal Palace de Inglaterra. El actual campeón de la Conference League se quedará con el zurdo extremo chileno en un precio récord para la máxima categoría de Dinamarca.

Según informó Ben Jacobs, Osorio pasará al cuadro inglés mediante un préstamo tasado en 2 millones de euros. Pero con una obligación de compra cifrada en 26 millones de la divisa europea. Y 4 millones más estipulados en diversos objetivos. Sin duda, el traspaso más caro en la historia del fútbol danés.

Pero no sólo el salto del atacante formado en Universidad de Chile rumbo a la Premier League remece el mercado de seleccionados nacionales por estos días. Otro integrante habitual de la Roja que milita en el fútbol de Argentina está a punto de emigrar a Europa.

Darío Osorio enfrenta la marca de Rodrigo de Paul en un duelo entre Chile vs Argentina por las Eliminatorias 2026. (Andrés Piña/Photosport).

También por una transferencia cuantiosa. Aunque lejos de los valores que involucran el pase de Osorio. Las referencias son para Maximiliano Gutiérrez, quien en febrero de 2026 se integró a Independiente de Avellaneda. Y no tuvo que mostrar mucho para llamar la atención de un club de Rusia.

Maximiliano Gutiérrez en acción frente a Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con apenas 17 partidos jugados en el Rojo, el oriundo de Chiguayante cautivó al Dinamo Moscú, que negoció varias semanas para concretar su fichaje. Y finalmente lo consiguió, según informó el periodista Germán García Grova, un autodenominado “especialista del mercado de pases”.

ver también El millonario monto que recibe U de Chile con la venta de Darío Osorio al Crystal Palace

Darío Osorio al Crystal Palace y Maxi Gutiérrez a Rusia, los grandes fichajes chilenos

Mientras el fichaje de Darío Osorio por el Crystal Palace podría superar los 30 millones de euros, el de Maximiliano Gutiérrez no alcanza ni los 10. Pero de todas maneras se mete entre los movimientos más relevantes del fútbol chileno en esta ventana veraniega en Europa.

“Independiente vende a Maxi Gutiérrez en 7 millones de euros al Dinamo Moscú. El club tiene el 50 por ciento del pase. Firma un contrato por cuatro años”, especificó García Grova a través de sus redes oficiales. Queda clarísimo que no todo el botín irá al Rey de Copas.

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En esta negociación también entra Huachipato, club donde se formó Gutiérrez. Bah, en rigor los anteriores propietarios del cuadro Acerero, quienes se aseguraron recibir gran parte del dinero generado en fichajes cuando le traspasaron el control de la institución a Hernán Rosenblum. “Es llegar a un monto, no un jugador específico”, transparentó en su momento el exgerente general de Ñublense.

“Cuando lo hagamos, nos comeremos una gran torta y un gran asado para decir ‘terminamos de pagar esta cuestión”, agregó Rosenblum en mayo del año pasado. Seguramente con este traspaso ya está más cerca de encargar la carne. Habrá que aguardar por el postre.