Desde la directiva que preside Pablo Milad tienen la potestad, según las bases del Campeonato, para dirimir si se juegan los 21 minutos que restan del encuentro suspendido.

Pese al repudio que generó en el ambiente la pésima actitud de los hinchas de Coquimbo Unido que atacaron con bombas de estruendo al arquero de Huachipato, Christian Bravo, la consigna en la ANFP es clara: el show debe continuar.

Si el Tribunal de Disciplina tiene en sus manos la decisión de castigos como el cierre del Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” y millonarias multas al club aurinegro, desde el directorio que preside Pablo Milad no quieren que el marcador se defina por secretaría.

Por lo mismo, según informa Radio ADN, desde la ANFP tomaron la decisión que se jueguen los 22 minutos que restan del duelo entre Coquimbo y Huachipato, que está en ventaja por la cuenta mínima tras la anotación del uruguayo Sergio Núñez (65′).

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ANFP quiere reanudar el Coquimbo vs. Huachipato

Si bien desde Quilín 5635 van a esperar conocer la opinión de las dirigencias de ambos equipos para tomar una determinación, la idea es programar a la brevedad la continuidad del encuentro, con fecha y horario por determinarse.

A la espera de una determinación en la ANFP, la complicación que deben enfrentar es la cantidad de partidos que tiene por delante Coquimbo, entre los octavos de final en Copa Chile y la Final de Copa de la Liga, el 18 de octubre en Valparaíso.

Recordemos que con la victoria parcial, Huachipato saltaba hasta el noveno puesto en la Tabla de Posiciones con 27 puntos y superaría por una unidad a los piratas, que caerían a la 11° posición. Puede ser que la necesidad tenga cara de hereje.

En síntesis