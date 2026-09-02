El jugador de los azules llamó a asumir sus actos, más allá de no querer meterse en el fondo de la denuncia de la U.

Universidad de Chile salió al paso de la sanción del Tribunal de Disciplina sobre Javier Correa por sus gestos en el Superclásico en contra de los hinchas azules en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el atacante argentino recibió dos fechas de castigo por su bullada celebración, lo que lo apartará de los próximos compromisos de los albos en camino a levantar un nuevo título.

Si bien tanto Correa, como el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, han hablado de “sapos” por la denuncia de la U, faltaba conocer una opinión desde la interna bullanguera, que se dio esta jornada.

Javier Correa tuvo un particular celebración en el Superclásico. Foto: Andres Pina/Photosport

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Llaman a Correa para asumir sus consecuencias

Fue Fabián Hormazábal quien estuvo en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, en la previa del duelo de Universidad de Chile contra Coquimbo Unido.

Fue el lateral quien tuvo que sacar la opinión del camarín, donde si bien toma distancia con la postura que tomó la dirigencia de Azul Azul, dejó un palito para su colega albo.

“No estaba muy al tanto de la situación, pero cada acción tiene su consecuencia y es lo único que puedo decir”, destacó Hormazábal.

En ese sentido, no profundizó con la denuncia de la dirigencia, pero deja en claro que sí merecía un castigo ejemplificador por lo que pasó con los hinchas de la U en el Nacional.

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