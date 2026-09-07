El goleador de Colo Colo visitó en un hospital al menor y su familia transmitió en redes la gran alegría que le entregó en su difícil momento de salud.

Mientras Colo Colo jugaba ante Huachipato, en redes sociales se hacía pública una visita del suspendido Javiera Correa a Bruno Ferrer, un niño que padece de leucemia.

El pequeño, oriundo de Calama, lleva tres años luchando contra la enfermedad. Luego de sanar en una primera instancia, le volvió el cáncer y espera por un trasplante de células madres, que se hará gracias a que su hermana es compatible genéticamente.

Una historia que llegó a conocimiento del goleador de Colo Colo, quien asistió hasta el hospital para darle una alegría al menor y regalarle dos camisetas para que eso le permita tener una alegría.

Correa junto a Brunito

La familia del menor con cáncer agradece a Correa

La familia de Brunito fue quien dio a conocer la visita que le realizó Correa y agradecieron la preocupación que mostró.

“Con su ídolo máximo, el mejor 9 del campeonato dice Brunito y los niños dicen la verdad”, señalan en uno de los posteos que tiene la cuenta en la que se apoya la enfermedad del infante.

Luego agregan que Correa es una persona “que realmente merece el cariño del público. Las palabras se hacen pequeñas a toda la alegría que Brunito siente en estos momentos”.

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“Gracias por hacer realidad el sueño de nuestro pequeño”, es otro de los mensajes que le manifiestan. “Un grande Correa”, agregaron.

El jugador de Colo Colo no realizó posteos públicos de la visita realizada a Brunito ni manifestó ninguna palabra al respecto, todo salió a la luz por parte de la familia.