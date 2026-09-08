En plena conmemoración de las Fiestas Patrias, la Selección Chilena Sub 20 verá acción en el principal evento polideportivo del subcontinente como son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
El equipo que dirige Sebastián Miranda formará parte del Grupo A, donde tendrán una reedición del Clásico del Pacífico ante Perú, además de Colombia y Panamá, que será el primer rival en el certamen donde su mejor participación fue la medalla de oro en Cochabamba 2018.
El formato del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos es similar al del torneo clasificatorio al mundial en la categoría, es decir un partido cada día por medio, donde los dos mejores pasan a semifinales y las disputas de las medallas.
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El camino de La Roja Sub 20 en los Juegos Suramericanos
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
- Chile vs. Panamá / 14:00 horas
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
- Chile vs. Perú / 14:00 horas
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
- Chile vs. Colombia / 10:00 horas
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE – Semifinales
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE – Tercer puesto y Final Juegos Suramericanos