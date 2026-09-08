El Rey Arturo invitó a uno de los canteranos de Colo Colo, quien ya comenzó a adelantar lo que será su 2027 con Copa Libertadores incluida.

Leandro Hernández es una de las buenas figuras de Colo Colo en estos últimos meses. El canterano albo se ha ganado una camiseta de titular en el equipo de Fernando Ortiz, siendo muy desequilibrante en ofensiva e incluso sacando chapa de goleador.

Por lo mismo, Arturo Vidal se la jugó con llevarlo a su canal de YouTube para analizar el último empate sin goles ante Huachipato y los goles que ha convertido el atacante en esta temporada 2026.

Lo notable, es que el King lo presentó con todo, asegurando que “llegó la figura, es el jugador mas vendible en estos momentos para Europa. Tiene que valer caro, este es de los buenos”.

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Leandro Hernández adelanta su primera Libertadores en Colo Colo

Sentado junto al bicampeón de América, el delantero de 21 años afirmó que “siento que he mejorado harto físicamente. Antes perdía muchos balones en los choques y lo he mejorado. En Colombia ante Millonarios demostré que estoy preparado para jugar una Copa Libertadores”.

“He mejorado en hartas cosas y estoy preparado para una nominación en la selección chilena. Es un desafío lindo. He trabajado en doble turno con los profesores, mucho más que antes”, agregó.

Leandro Hernández ha sido una de las de buenas figuras de Colo Colo en este 2026. | Foto: Photosport.

Además, fue consultado sobre sus posibles similitudes con Alexis Sánchez, asegurando que “es un ídolo. Lo veía de chico y que te comparen con alguien así te pone feliz. Te motiva a querer ir por más”.

Para cerrar, Vidal afirmó que “sé que usted es calladito y que no le gusta esto, pero la gente tiene que ir conociéndote. Tiene que conocerte como personal, porque dentro de la cancha ya te conocer todos”.

Hernández en esta temporada 2026 ha jugado un total de 32 partidos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis por la Copa de la Liga y cinco en la Copa Chile. Lleva diez goles y seis asistencias en 1961 minutos de acción.

En síntesis