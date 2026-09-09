El Rey Arturo aseguró que el delantero del Cacique tiene todo para poder triunfar en la Premier League de Inglaterra. “Ahí el Chino andaría muy bien en cualquier equipo”, avisó.

Leandro Hernández se ha sabido consolidar como una de las buenas figuras de Colo Colo en este 2026. De la mano de Fernando Ortiz como DT, el canterano agarró una camiseta de titular y se transformó en una peligrosa arma ofensiva para el equipo del Tano.

Por lo mismo, son varios los que ya están pensando en un salto al extranjero mediante alguna venta más pronto que tarde, sobre todo luego de su última renovación de contrato con los albos.

En ese grupo de entusiastas se encuentra Arturo Vidal, quien en su canal de YouTube, con el propio Hernández como invitado estelar, aseguró que si hay un fútbol donde puede brillar del todo, ese es en el inglés.

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Vidal ve Leandro Hernández saltando de Colo Colo a la Premier League

En su última transmisión Vidal le preguntó directamente al delantero “¿en qué liga te gustaría jugar?”, a lo que Hernández respondió “la que más veo es la Premier League. Es la que más me gusta”.

Al escuchar esta respuesta, el bicampeón de América no ocultó su entusiasmo con verlo en Inglaterra, asegurando que “es una linda liga. Ahí los vuelves loco. Los quiebras. Van para adelante y un jugador hábil como el Chino (apodo de Hernández en el camarín) la rompería”.

Leandro Hernández tiene contrato con Colo Colo hasta 2028. | Foto: Photosport.

“Está Cole Palmer, que es flaquito, pero habilidoso en el Chelsea. Está Martin Ødegaard del Arsenal también. Ahí el Chino andaría muy bien en cualquier equipo”, concluyó Vidal.

Cabe destacar que en esta temporada 2026 Hernández ha disputado un total de 32 partidos con los albos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis por la Copa de la Liga y cinco en la Copa Chile. Lleva convertidos diez goles y entregadas seis asistencias en 1961 minutos de acción.

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