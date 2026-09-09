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Colo Colo

El colocolino deseo de Arturo Vidal luego del arribo de Mirko Jozic a Chile: “Sería espectacular”

La visita del entrenador croata a nuestro país tiene al capitán de Colo Colo bastante pendiente, ya que nunca ha podido intercambiar una palabra con él.

Por Patricio Echagüe

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Vidal aseguró que quiere conversar un rato con Mirko Jozic.
© Gemini.Vidal aseguró que quiere conversar un rato con Mirko Jozic.

Mirko Jozic tiene revolucionando a todo Colo Colo con su regreso a Chile. El entrenador croata está de vuelta en nuestro país después de 20 largos años, lo que ha generado un montón de actividades en torno a su mítica figura.

Uno que no quedó ajeno a esto fue Arturo Vidal, quien en su canal de YouTube habló de lo que significa el entrenador croata para la historia del Cacique, sobre todo por ser quien lideró la histórica campaña del equipo campeón de la Copa Libertadores 1991.

Además, dejó en claro que tiene un íntimo deseo que espera cumplir por estos días: el poder conversar, aunque sea un rato, con el croata.

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El King aseguró en sus redes que “increíble lo que debe ser. Yo no he tenido la suerte de conocerlo en persona. Ojalá en estos días se dé la oportunidad porque es una persona de las más importantes que ha pasado por Colo Colo”.

“Todos lo sabemos lo que ha ganado, lo que hizo a nivel como entrenador. Sería espectacular hablar un poquito con él, contar lo que ve, porque siempre ve todos los partidos de afuera. Es muy difícil cuando uno está afuera”, agregó.

Mirko Jozic está en Chile después de largos 20 años. | Foto: CSD Colo Colo.

Mirko Jozic está en Chile después de largos 20 años. | Foto: CSD Colo Colo.

Para cerrar, Vidal afirmó que “lo vi también en una entrevista que casi lloró o lloró. Ahí se emocionó mucho, así que debe ser la emoción de todos los colocolinos que pudieron ver o estar en ese partido también del 91″.

Cabe recordar que Jozic será homenajeado este domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental para el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

  • Mirko Jozic regresó a Chile y revolucionó a la comunidad de Colo Colo.
  • Arturo Vidal expresó su deseo de conocer e intercambiar palabras con Mirko Jozic.
  • Mirko Jozic recibirá un homenaje el domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental.
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