El agradecimiento de Arturo Vidal a Mirko Jozic por su primer sueldo en Colo Colo: “Se acuerda de sus inicios”

El King asistió al Teatro Caupolicán para reencontrarse con el histórico DT del Cacique, quien recordó sus primeros pasos por el Monumental.

Colo Colo vive una semana más que especial con la visita de Mirko Jozic. El histórico DT de 86 años ha recibido diversos homenajes y hasta se reencontró con el plantel que logró ganar la Copa Libertadores 1991.

Pero este miércoles se registró su primer gran encuentro con los hinchas en el Teatro Caupolicán. Evento al que también asistió Arturo Vidal como capitán y fiel hincha del Cacique.

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El King había dicho que soñaba con conocer al experimentado adiestrador. Por lo mismo, dijo presente en la cita desarrollada en pleno centro de Santiago.

“Es un placer conocerlo”, indicó de entrada Vidal que respetuosamente se acercó al adiestrador que marcó su carrera ya que fue el que exigió su primer contrato profesional.

El recuerdo de Arturo Vidal tras recibir primer sueldo en Colo Colo: Mirko Jozic le ayudó

Pero la sorpresa de la jornada, estuvo marcada porque Mirko Jozic recordó a la perfección aquellos días del 2005 cuando fue el primer director deportivo de ByN y se encargó de hacerle el contrato profesional a Arturo Vidal.

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“¿Usted se acuerda de sus inicios?”, indicó el croata al reencontrarse con el King. “Sí, es verdad. Usted nos ayudó con los contratos la primera vez”, agregó sorprendido el Bicampeón de América.

“Fueron 500… y 500 más jajá”, apuntó Jozic, haciendo alusión a que hubo un incremento en los montos en sus inicios en el Cacique. Momento que hasta el día de hoy agradece Vidal.

Incluso, cercanos a Mirko Jozic revelaron que el plan de Jozic era reforzar la formación de jugadores en Colo Colo. Sin embargo no se llegó a acuerdo con ByN y finalmente esto provocó su salida.

“Él quería darle mayor seguridad a los entrenadores de las juveniles. Presentó ese proyecto a ByN en 2005 y no se lo aceptaron. Por eso finalmente se fue de Chile”, complementó Patricio Yáñez en Radio Agricultura.