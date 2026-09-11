La parlamentaria Marisela Santibáñez confirmó que desde la bancada "David Arellano" harán las tratativas en el Congreso Nacional para conseguir este objetivo.

Una reacción inmediata desde el ambiente político tuvo el pedido público que realizó Colo Colo, a través del Club Social y Deportivo, para que en el Congreso Nacional se le conceda la nacionalidad por gracia al entrenador croata Mirko Jozic.

Fue la Diputada Marisela Santibáñez, integrante de la “Bancada David Arellano” en la Cámara Baja, quien expresó que ellos impulsarán en el hemiciclo las gestiones para que se otorgue este alto honor no sólo al DT campeón de América, sino también a su hija Lana Pirija Jozic.

“Tengo la posibilidad como autoridad de la República de impulsar la nacionalidad por gracia no solo de Mirko, sino que también de Lana Jozic, que ella la pidió en algún momento y no se la dieron, hoy día esta bancada tiene una sola razón de ser, que es buscar la nacionalidad por gracia de la familia Jozic“, expresó la parlamentaria.

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Tras pedido de Colo Colo: Diputados van por nacionalidad para Jozic

En línea con este pedido, la diputada Santibáñez indicó que “es muy difícil oponerse a un hombre que después de estar en la guerra en su país, vino a Chile a enseñarnos como se hace un jugador integral, porque acá hay gente del básquetbol, de otras ramas de Colo Colo que saben apreciar aquello”.

“No creo que haya ningún diputado de la República, ningún senador de derecha de izquierda, de Colo Colo, de la U de Chile, de Cobreloa, Palestino o el equipo que sea, que se pueda negar a que Mirko Jozic reciba la nacionalidad por gracia“, puntualizó.

Cabe señalar que es sólo un selecto grupo quien recibió este honor por parte del Estado, y si al deporte hablamos, éste es muchísimo menor, pues lo integran personalidades como Yasmani Acosta, Arley Méndez, Santiago Ford y el último Pablo Lemoine, head coach de Los Cóndores del rugby.

En síntesis