Golero albo fue el favorito de los niños y la delegación rival durante una visita al Estadio Monumental. Foto y video del encuentro.

Vozinha fue ratificado por Fernando Ortiz para ser el arquero titular de Colo Colo, cuando este domingo reciban a Deportes Concepción. El golero sigue siendo el favorito de los niños e hinchas, lo que quedó demostrado en la reciente jornada.

Durante una visita para un duelo amistoso del fútbol joven de Barnechea, el equipo que fue “borrado” del fútbol chileno por líos administrativos lució registros con las figuras albas. Ahí, el golero de Cabo Verde se robó las miradas.

“Parece que Vozinha sabía exactamente dónde firmar… Un recuerdo increíble junto al arquero de la Selección de Cabo Verde y una firma que, por esas casualidades del fútbol, quedó en un lugar muy especial para nosotros”, postearon los huaicocheros, mediante la cuenta @l_.guerra.

Vozinha y Colo Colo se ponen con Barnechea

Durante la jornada del fútbol joven de Barnechea ante Colo Colo, Vozinha firmó y posó junto a la camiseta del equipo del sector oriente de Santiago. Además de él, más jugadores enviaron saludos al club.

@l_.guerra

Entre los mensajes de apoyo al equipo, y en compañía de un pequeño talento huaicochero, Fernando Ortiz le envió un mensaje a Barnechea. Siempre mostrando su cercanía y calidad humana, el Tano posó junto a Dante.

“Hola, ¿cómo están? Soy el Tano Ortiz, acá con mi amigo Dante. Quiero mandarle un saludo grande a todos los compañeros de Dante, motívense, trabajen, que todo llega. Un abrazo grande del Tano Ortiz”, dice en el video.

En cuanto a lo futbolístico, Colo Colo tendrá un partido amistoso este lunes, ante Wanderers Sub 20 (preparatorio para la final vs Real Madrid). Ahí verán acción quienes no sumen minutos este domingo ante el Conce.