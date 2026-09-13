Tras 192 minutos: Concepción acaba con el récord de Vozinha en Colo Colo

El portero de Cabo Verde no pudo mantener su arco en cero y fue sorprendido por Norman Rodríguez.

De dulce y agraz fue el primer partido de Vozinha en el Estadio Monumental. El portero de Cabo Verde tuvo su debut en la Ruca alba pero su récord se esfumó antes de lo imaginado en Colo Colo.

En los primeros minutos, Josimar José Évora Dias tuvo intervenciones que fueron aplaudidas por los fanáticos que le entregaron su respaldo de inmediato. Incluso evitó el primer tanto de Ethan Espinoza con magistral cruce al borde del área grande.

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El portero mostraba sus argumentos bajo los tres palos. Incluso extendía el récord que arrastraba en el Cacique. En su primer partido sumó 90 minutos sin goles ante Unión Española por Copa Chile. Luego agregó la misma dosis ante Huachipato. Pero en ambos encuentros terminó con el arco en cero.

Récord que acabó este domingo con la visita de Deportes Concepción. A los 12 minutos, el central Norman Rodríguez se encargó de terminar con su récord en Colo Colo. El charrúa ganó en plena área chica y con certero cabezazo anotó el primer tanto de la jornada.

El defensa lila incluso destapó los errores defensivos ya que superó la marca de Jeyson Rojas en el área y el a su vez el intento de rechazo del guardameta de Cabo Verde.

Vozinha no pudo evitar su primer gol en contra en Colo Colo

Además esto significó el primer gol tras su participación en el Mundial. En total fueron 72 días sin saber de conquistas en su arco. Dicha última ocasión fue ante Argentina donde sufrió los tantos de Lionel Messi, Lisandro Martinez y el autogol de su compañero Diney.

Revive el primer gol que sufre Vozinha en Colo Colo