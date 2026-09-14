Los cementeros despiertan justo cuando se fue su entrenador y dejan abierta la lucha en la zona baja del torneo.

La Liga de Primera 2026 queda al rojo en la zona de descenso, luego del triunfo de Unión La Calera por 1-0 ante Deportes Limache, en el duelo que cerró la fecha 23 del torneo.

Con un solitario gol de Nicolás Ferreyra los cementeros se aferran a seguir soñando con la permanencia, tras la salida del técnico Martín Cicotello, donde estuvo interinamente Carlos Galdames.

La tabla de posiciones sigue manteniendo en el fondo a La Calera con 17 puntos, a 5 de Universidad de Concepción y siete de Cobresal, con quienes va a pelear hasta la última fecha.

La Calera vuelve al triunfo con el cambio de técnico. Foto: Manuel Lema/Photosport

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La Calera despierta a tiempo

El duro golpe de la salida del técnico Martín Cicotello zamarreó al plantel de Unión La Calera, quienes se hicieron respetar como local en el estadio Nicolás Chahuán.

Por eso el cabezazo de Nicolás Ferreyra a los 16 minutos fue la chispa para encender la ilusión del cuadro cementero, que se quiere aferrar a la permanencia en la primera división.

Si bien en la tabla de posiciones siguen en el último lugar con 17 puntos, se acercan a Universidad de Concepción con 22 (un partido menos) y Cobresal que tiene 24 y está fuera de riesgo, momentáneamente.

Algo que también mantiene la esperanza es saber si el TAS les devuelve los seis puntos que le fueron quitado por el Tribunal de Disciplina, lo que dejaría en llamas la definición por el descenso.

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