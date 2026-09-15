Los jugadores azules cuentan con cuatro días libre, pero retornan en medio de las Fiestas Patrias, lo que produce diversos comentarios.

Cuando todo Chile esté disfrutando de los primeros terremotos y comiendo las primeras empanadas, el plantel de Universidad de Chile estará volviendo a los entrenamientos en el CDA.

Por disposición del técnico Fernando Gago, los jugadores azules quedaron con cuatro días libre tras la victoria por 3-0 ante Deportes La Serena, con un regreso para el 18 de septiembre en plenas Fiestas Patrias.

Una situación que genera críticas en un ex DT de la U que fue campeón con los azules, quien asegura que justo esa fecha es para estar con la familia, lo que era un mejor premio para los dirigidos.

La U dispuso de cuatro días libre para su plantel. Foto: U de Chile.

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Héctor Pinto: “Los jugadores merecían estar con sus familias”

Fue Héctor Pinto quien conversó con Redgol sobre la situación del plantel de Universidad de Chile, quienes volverán el viernes a los entrenamientos con miras al duelo por Copa Chile ante Everton, del 24 de septiembre.

“Raro es, yo creo que es un día tan especial para todo el mundo que yo creo que hay que tener la confianza en los jugadores, que disfruten con su familia, que lo pasen bien, es más provechoso de ir a entrenar a regañadientes”, explicó.

“Yo se que son profesionales y hay que cumplir, pero hay algo de manejo que hay que saber llevarlo bien, estar contento con ellos. A mi yo creo que es un día especial para vivir en familia”, detalló.

En ese sentido, cree que era mejor dar un regalo a los jugadores, de manera que pudieran disfrutar y recargar energías para lo que se viene en la última parte de la temporada.

“Para mi era mejor entrenar ahora y darle el 18 que sea completo, por ahí entrenar el sábado. Los jugadores se lo merecen, se entrenan bien y un día o un día y medio de salida con la familia, tampoco es para que se vuelvan locos, pero es más provechoso que vayan a entrenar molestos”, finalizó.