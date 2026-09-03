Un referente del Romántico Viajero asegura que lo hecho por el argentino fue grave.

El Superclásico se sigue jugando entre Colo Coloy Universidad de Chile. Esta vez fuera de la cancha, donde Javier Correa fue castigado por su criticado gesto. Claro que esto no dejó conforme a un referente azul.

Correa, quien fue la figura en la victoria alba sobre el Bulla, celebró de forma eufórica en la cancha del Estadio Nacional. Fue ahí donde realizó un movimiento “de connotación sexual”, el cual no fue informado por el árbitro Juan Lara. Sin embargo, desde la dirigencia de los Azules lo denunciaron.

La sanción a Correa

Finalmente Javier Correa recibió 2 fechas de castigo por su gesto en el Superclásico. Desde Colo Colo quedaron muy molestos por el fallo, pero desde Universidad de Chile surgió una voz que incluso considera insuficiente la sanción contra el jugador.

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“Que lo hayan castigado es importante, pensé que no lo iban a hacer, pero creo que quedaron un poco cortos. El problema que puede creer a nivel de hinchas, por la rivalidad que hay, puede gatillar cosas peores, por lo que creo que quedaron un poco bajo“, explicó Héctor “Negro” Pinto a RedGol.

“Hay que ser caballero en todo sentido. Hay que saber ganar y perder. Cuando uno gana tiene que ser humilde y cuando se pierde hay que reconocer que el otro fue superior. Es lo que le falta a nuestros futbolistas en general“, complementó el ex jugador y entrenador del Bulla.

Correa no estará por 2 partidos en Colo Colo. Imagen: Patricio Lepin

Para el técnico campeón con Universidad de Chile en el Apertura 2004, no corresponde la defensa de Aníbal Mosa a Javier Correa. Pinto asegura que desde el club deben dar el ejemplo sobre el actual que tienen sus futbolistas en este tipo de situaciones.

“De parte de la institución debió existir un tirón de orejas. Eso no se hace y hay que respetar al rival, a la gente. De ahí viene que si permitimos estas cosas, los jugadores van a hacer cualquier cosa y eso no es bueno para el deporte en general”, cerró el Negro Pinto.