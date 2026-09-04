El DT que pidió a gritos una oportunidad en la Roja finalmente no llegará a nuestro país. Fue oficializado en nuevo club.

Marco Antonio Figueroa siempre ha dicho públicamente que desea dirigir a la selección chilena, quejándose de que no le dan oportundiades a entrenadores nacionales. Es por eso que hace años ha deambulado por el fútbol centroamericano.

Recientemente el Fantasma dejó su ciclo en el club Comunicaciones, de Guatemala, y a los días ya agarró nueva pega. El Fantasma vuelve a Nicaragua, país donde dirigió esa selección entre 2022 y 2025.

“La Junta Directiva del Real Estelí FC informa que el profesor Marco Antonio Figueroa se integra oficialmente a nuestra institución como nuevo director técnico del primer equipo”, avisó el club.

La vuelta larga de Marco Antonio Figueroa en las bancas

El Fantasma Figueroa no volverá a Chile finalmente, pese a sonar como candidato en nuestro país. El DT que la rompió como goleador cuando jugaba fue oficializado por el Real Estelí, de Nicaragua.

“El profesor Marco Antonio Figueroa iniciará esta nueva etapa al frente del plantel a partir del próximo lunes, asumiendo la conducción deportiva del equipo y comenzando de inmediato la planificación de los próximos compromisos”, avisó su nuevo club.

El Fantasma dirige en Centroamérica desde 2021, cuando asumió en el Comunicaciones, de Guatemala. Tras eso dirigió a la selección nicaraguense y luego nuevamente al club guatemalteco, donde dirigió 30 partidos. Su rendimiento fue del 51% ahí.

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En Chile, el Fantasma ha estado al mando de Cobreloa en cuatro ocasiones y dos en O’Higgins. Además pasó por las bancas de U de Chile, Everton, Unión San Felipe y San Marcos de Arica.

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