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US Open

Minuto a minuto: Alejandro Tabilo se mide ante Alexander Zverev en el US Open

El tenista nacional quiere hacer historia y superar la tercera ronda del Grand Slam ante uno de los candidatos al título.

Por Felipe Pavez Farías

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Tabilo busca el batacazo ante Zverev
© getty imageTabilo busca el batacazo ante Zverev

Alejandro Tabilo saca la cara por el tenis chileno y este sábado enfrenta un desafío de palabras mayores. El tenista número 28 del mundo salta a la cancha del US Open para disputar la tercera ronda. 

En está ocasión el rival será el alemán Alexander Zverev y que es el segundo clasificado del Grand Slam. Por lo que se avecina un partido de aquellos. 

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La raqueta nacional viene de superar al alemán Yannick Hanfmann y al australiano Alexei Popyrin con contundencia y solo necesitó cuatro set para quedarse con el triunfo en ambas instancias. 

Mientras que Zverev se tuvo que exigir al máximo para remontar os partidos ante el italiano Lorenzo Sonego y el francés Quentin Halys. Por lo mismo, le entregó todo el favoritismo al chileno ya que reconoció que viene jugando como mayor contundencia que en otros torneos. 

Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor”, confesó en la previa del duelo. Pese a las palabras de buena crianza, Tabilo solo se enfoca en la pista dura que tendrá está noche. 

Va a ser espectacular. Ojalá poder enfrentarlo nuevamente. Tengo que hacerlo lo mejor posible”, recalcó el tenista que en septiembre disputará la Copa Davis por Chile. 

Minuto a minuto: Alejandro Tabilo se mide ante Alexander Zverev en el US Open

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo?

Según los últimos reportes, el partido entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev comenzará a eso de las 20:35 horas. En tanto, el encuentro por el US Open será transmitido en TV por ESPN y vía streaming a través de Disney+.

¿Cómo está el historial entre Tabilo y Zverev?

Hasta el momento se han enfrentado en dos ocasiones: ambas con triunfo para el alemán. Primero en el ATP Masters 1000 de Roma en semifinales. Luego en el US Open en 2025. Hoy puede ser el primer triunfo de Tabilo.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol. Iniciamos una nueva transmisión ahora enfocados en el US Open y el partidazo que disputará Alejandro Tabilo y Alexander Zverev. Sigue todos los detalles acá.

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