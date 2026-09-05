El tenista nacional quiere hacer historia y superar la tercera ronda del Grand Slam ante uno de los candidatos al título.

Alejandro Tabilo saca la cara por el tenis chileno y este sábado enfrenta un desafío de palabras mayores. El tenista número 28 del mundo salta a la cancha del US Open para disputar la tercera ronda.

En está ocasión el rival será el alemán Alexander Zverev y que es el segundo clasificado del Grand Slam. Por lo que se avecina un partido de aquellos.

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La raqueta nacional viene de superar al alemán Yannick Hanfmann y al australiano Alexei Popyrin con contundencia y solo necesitó cuatro set para quedarse con el triunfo en ambas instancias.

Mientras que Zverev se tuvo que exigir al máximo para remontar os partidos ante el italiano Lorenzo Sonego y el francés Quentin Halys. Por lo mismo, le entregó todo el favoritismo al chileno ya que reconoció que viene jugando como mayor contundencia que en otros torneos.

“Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor”, confesó en la previa del duelo. Pese a las palabras de buena crianza, Tabilo solo se enfoca en la pista dura que tendrá está noche.

“Va a ser espectacular. Ojalá poder enfrentarlo nuevamente. Tengo que hacerlo lo mejor posible”, recalcó el tenista que en septiembre disputará la Copa Davis por Chile.

Minuto a minuto: Alejandro Tabilo se mide ante Alexander Zverev en el US Open