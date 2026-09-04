El chileno buscará seguir haciendo historia en Nueva York enfrentando a Alexander Zverev por la tercera ronda.

Alejandro Tabilo está viviendo su mejor actuación en el US Open y ahora tendrá una prueba de máxima exigencia. El chileno enfrentará al alemán Alexander Zverev, actual número 2 del mundo, por un lugar en los octavos de final.

Tabilo llega con confianza tras derrotar en cuatro sets a Alexei Popyrin (130°) y alcanzó por primera vez la tercera ronda en Nueva York. Zverev derrotó a Quentin Halys (52°) por 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3) y 6-3, en una batalla que duró cuatro horas y 33 minutos.

El partido Tabilo vs. Zverev en el US Open 2026 también se pueden apostar en JugaBet. Las cuotas son 6.09 y 1.16, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a Jano paga $60.900.

Tabilo va por el gran golpe ante Zverev por un lugar en los octavos de final.

¿Cuándo y dónde ver Tabilo vs Zverev?

El partido entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se jugará este sábado 5 de septiembre, no antes de las 20:10 hrs de Chile, por la tercera ronda del US Open 2026 .

Podrás seguir el encuentro por la señal de ESPN, mientras que el streaming estará disponible mediante Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos.

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Tabilo va por la revancha ante Zverev

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos y el historial favorece 2-0 al alemán.

Uno de esos cruces fue precisamente en el US Open 2025, cuando Zverev eliminó al chileno en sets corridos durante la primera ronda. También se encontraron en Roma 2024, con otra victoria del europeo, esta vez en tres parciales.

Ahora, Tabilo tendrá una nueva oportunidad y con un premio enorme: instalarse entre los 16 mejores del US Open.

En resumen…